Nationalmannschaft: Niederlande gegen Deutschland live im TV

DFB-Team: Am Dienstag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Amsterdam gegen die Niederlande.

Einspielen für die Winter-WM 2022 in Katar: Bevor im Juni die Nations League startet, geht es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag (29. März) gegen die Niederlande. Der Klassiker in der Johan-Cruyff-Arena dürfte der erste echte Gradmesser für die DFB-Auswahl in diesem Jahr sein. Kann das Team um Kapitän Manuel Neuer in Amsterdam bestehen? Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos zum Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am Dienstag.

Wie ist die Bilanz gegen die Niederlande?

Mit leichtem Vorteil für Deutschland: Von den bisherigen 44 Begegnungen konnte die deutsche Elf 16 Spiele für sich entscheiden, 16 Mal trennten sich die beiden Mannschaften Unentschieden und zwölf Mal gewann das Team der Niederlande. Zuletzt musste die deutsche Mannschaft allerdings eine Niederlage einstecken. Beim EM-Qualifikationsspiel im September 2019 setzten sich die Niederländer mit 4:2 durch.

DFB-Kader: Welche Spieler stehen im Aufgebot?

Für das Freundschaftsspiel gegen die Niederlande muss DFB-Trainer Hansi Flick auf Serge Gnabry (Grippesymptome), Karim Adeyemi (Muskelverletzung) und Robin Koch (positiver Coronatest) verzichten. Joshua Kimmichs Lebensgefährtin erwartet das dritte Kind, weshalb der Bayern-Star erst später zur Mannschaft stoßen wird. Dortmunds Julian Brandt wurde für das Testspiel nachnominiert. Erstmals im DFB-Kader mit dabei ist der Mainzer Anton Stach. Eine Einsatzgarantie sprach der Bundestrainer dem zuletzt starken Freiburger Innenverteidiger Nico Schlotterbeck aus. Das ist der Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (beide SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (BVB), Julian Draxler (Paris St. Germain), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sane (alle Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Anton Stach (FSV Mainz 05), Timo Werner (FC Chelsea), Julian Weigl (Benfica Lissabon)

Julian Weigl kehrt ins Nationaltrikot zurück - hier während eines Trainings 2016.

Foto: dpa

Niederlande gegen Deutschland: Wer überträgt das Spiel im TV?

Das Freundschaftsspiel Niederlande gegen Deutschland wird live im Ersten übertragen. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Dienstag (29. März) um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Alexander Bommes zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger. Pünktlich zum Anstoß meldet sich Tom Bartels live aus der Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Wie kann man die Begegnung im Livestream verfolgen?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Niederlande vs. Deutschland

