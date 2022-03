Formel 1: Perez auf Startplatz eins, Debakel für Hamilton

Erstmals in seiner Karriere startet der Mexikaner Sergio Perez am Sonntag (19.00 Uhr) von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen.

Dschiddah. Der Red-Bull-Pilot ließ in der Qualifikation zum Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hinter sich. Der Monegasse hatte in der Vorwoche den Saisonauftakt in Bahrain gewonnen und führt die WM an. Als Dritter beginnt sein spanischer Teamkollege Carlos Sainz den zweiten Saisonlauf auf dem ultraschnellen Stadtkurs. Weltmeister Max Verstappen ist im zweiten Red Bull Vierter.

Offen ist, ob Mick Schumacher am Rennen teilnehmen kann. Der 23-Jährige hatte in seinem Haas bei der Startplatz-Jagd am Samstag einen heftigen Unfall erlitten. Er kam zwar glimpflich davon, sein Auto aber wurde schwer zerstört.

Rekordchampion Lewis Hamilton scheitert im ersten Qualifying

Ein Debakel erlebte Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der schon im ersten Durchgang der Qualifikation scheiterte. Der britische Mercedes-Pilot kam nicht über Rang 16 hinaus. „Das tut mir so leid, Jungs“, funkte der 37-Jährige an die Box. Auch für Nico Hülkenberg endete der Arbeitstag frühzeitig. Der Vertreter des corona-infizierten Sebastian Vettel belegte im Aston Martin Rang 18. (dpa)