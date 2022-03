Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln live im TV

28. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag empfängt der 1. FC Union Berlin den 1. FC Köln. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Duell um den Anschluss an die internationalen Plätze: Am Freitagabend (1. April, Anstoß 20.30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin den 1. FC Köln. Die Kölner stehen derzeit auf dem siebten Platz, haben zuletzt dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund ein Remis abgeknöpft und können noch von Europa träumen. Der 1. FC Union Berlin hat am letzten Spieltag beim 0:4 in München trotz einiger guter Chancen eine Niederlage einstecken müssen.

Wer kann sich am Freitag im Rennen um die Europaplätze einen Vorteil verschaffen? Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im November 2021 endete 2:2-Unentschieden.

1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 19.30 Uhr. Im Studio moderiert Lukas Schönmüller zusammen mit dem Experten Ralph Gunesch. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Michael Born in die Alte Försterei. Erste Bilder des Spiels im Free-TV wird es erst einen Tag später am Sonnabend in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen geben.

1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln

