Handball: Füchse Berlin gegen den TBV Lemgo Lippe live im TV

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte gewannen die Füchse Berlin am letzten Spieltag ein Bundesligaspiel gegen den THW Kiel. Mit 31:27 setzte sich das Team von Trainer Jaron Siewert gegen den deutschen Rekordmeister durch und errang damit eine gute Ausgangslage, den ersehnten Champions-League-Platz zu erreichen.

Jetzt wartet am Donnerstag (24. März, 19.05 Uhr) in der Liga ein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe. Gibt es den nächsten Zweier für die Berliner? Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2021 im Achtelfinale des DHB-Pokals unterlagen die Berliner mit 29:32 nach Verlängerung.

HBL-Geschäftsführer Bohmann: Es wird "nochmal ein Krisenjahr" HBL-Geschäftsführer Bohmann: Es wird "nochmal ein Krisenjahr"

Füchse Berlin gegen den TBV Lemgo Lippe im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen den TBV Lemgo Lippe kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag um 18.40 Uhr. Ab 19.05 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. TBV Lemgo Lippe

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Premierensieg für Füchse Berlin beim THW Kiel

Die Füchse Berlin spielen im Zeichen des Friedens

Auf die Füchse wartet in Europa ein steiniger Weg ins Finale