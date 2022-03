Der General macht Hertha BSC Beine

Berlin. Der bayerische Akzent dröhnte bis in den letzten Winkel des Schenckendorffplatzes. „Hier muss Pfeffer rein“, brüllte Werner Leuthard. „Das ist hier doch kein Altherrensport.“ Der 60-Jährige scheuchte die Profis von Hertha BSC am Mittwochvormittag durch Koordinationsleitern und Hindernisparcours, ließ sie schwitzen, ächzen und wahrscheinlich auch fluchen.

Wer gedacht hat, dass Felix Magath als neuer Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten nun andere Seiten aufzieht, der wird sich spätestens dann bestätigt gefühlt haben, als Leuthard in Westend aufschlug. Magath hat den ebenfalls als „Schleifer“ bekannten Athletiktrainer in sein Team geholt.

Magath ist bei Hertha BSC auf Beobachtungsposten

Für Leuthard, der im Luftkurort Hauzenberg in Bayern aufgewachsen ist, ist Hertha kein Neuland. Unter Jürgen Klinsmann gehörte er schon ab November 2019 zum Trainerstab, verabschiedete sich im April 2020 aus Berlin. Magath kennt den „General“, wie Leuthard gern genannt wird, aus gemeinsamen Zeiten in der Bundesliga und beim FC Fulham. Sein kompromissloser Trainingsstil ist ebenso berüchtigt wie Magaths Medizinbälle.

Mit Einstellungsproblemen sollte Hertha also in den kommenden Wochen des Abstiegskampfs weniger Probleme haben. „Jungs, passt auf, hey!“ oder „Hört zu!“ pfiff Leuthard die Spieler immer mal wieder an, erklärte die nächste Übung mit einer Leidenschaft, die auch der Mannschaft im Ringen um den Klassenerhalt guttun würde. Der Rasen sah später immerhin reichlich ramponiert aus.

Felix Magath schaute sich all das in Ruhe an, war schon wie am Dienstag in seiner ersten Einheit als Cheftrainer auf Beobachtungsposten. Der 68-Jährige weiß um die Baustellen, die diese Mannschaft hat. Da ist nicht nur die Frage nach der richtigen Einstellung und das Problem mit dem brüchigen Kollektiv. Da sind eben auch sportliche Defizite, die schleunigst beseitigt werden müssen, um die von Magath anvisierten Plätze 15 oder 16 zu erreichen.

Kommunikation ist der Schlüssel bei Hertha BSC

Zu Beginn der Einheit am Mittwoch hielt er eine minutenlange Ansprache – untermalt mit den Klängen von Adeles „Rolling in the deep“, die aus dem Olympiastadion herüberwehten. Irgendwann wurde der Soundcheck dann aber überlagert – von Co-Trainer Mark Fotheringhams Anweisungen und von den lautstarken Kommandos, die sich die Spieler untereinander gaben.

Kommunikation soll der Schlüssel sein, wenn am Sonnabend die TSG Hoffenheim in Berlin zu Gast ist (15.30 Uhr, Sky). Kommunikation zwischen den Spielern, aber auch zwischen Angriff und Verteidigung. Zwischen den beiden großen Schwachstellen des Hauptstadtklubs.

Dass Hertha mit der drittschwächsten Offensive und der zweitschwächsten Defensive der Liga dasteht, ist der Hauptgrund für die Krise der Berliner. Während die offensiv ausgerichteten Spieler wenig mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte anzufangen wissen, herrscht vor dem eigenen Tor zu oft Unordnung und Verunsicherung. Ein leichtes Spiel für den Gegner.

Hertha BSC will mehr offensiven Drang

Fotheringham wirkte dem am Mittwoch entgegen, indem das Spiel im letzten Drittel trainieren ließ. In Kleingruppen sollten die Teams das frühe Rauslaufen in der Defensive und die schnelle Ballverteilung in der Offensive üben. Unter Druck, damit die Profis auch dann Lösungen finden, wenn es eng wird.

„Wir geben dem Gegner keinen Millimeter“, forderte der Schotte, als später auf größerem Feld Elf gegen Elf gespielt wurde. „Kein Ball kommt durch, dafür müsst ihr die Abstände halten.“ Und tatsächlich setzte die Mannschaft die Aufgabenstellung um, hatte so viel Tempo im Spiel wie selten in dieser Saison.

Hertha BSC braucht endlich einen Sieg

Fotheringham unterbrach die Partie immer wieder, korrigierte mit einzelnen Spielern, erklärte Davie Selke („Davie, du bist zu hoch“) und Ishak Belfodil („Zurück auf deine Position“) ihre Rollen oder gab Dedryck Boyata die Flugbahn des Balls vor. „Jungs“, so der Co-Trainer am Ende der gut 65-minütigen Einheit, „wir müssen mehr Positives mit dem Ball anfangen.“

Damit das Warten auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2022 möglichst bald ein Ende hat. Und Magaths Zuversicht, das Abstiegsgespenst doch noch zu vertreiben, zumindest ein wenig realistischer wird.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.