Die Füchse Berlin spielen im Zeichen des Friedens

Die Füchse treten am Sonntag in Kiel im Sondertrikot an. HBL sendet Signal der Partie auch in die Ukraine und nach Russland.

Berlin. Es wird ein ungewohntes Bild. Die Füchse Berlin – in blau und gelb. Um aber ein Zeichen für den Frieden in Europa zu setzen, verzichtet der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt auf das klassische Vereins-Grün, wenn es am Sonntag im Topspiel zum THW Kiel geht (13.40 Uhr, Sky und NDR). Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert wird im Sondertrikot antreten.

Blaues Shirt, gelbe Hose, dazu auf der Brust den Slogan „Stop War!“ und der Hashtag „standwithukraine“. Auf dem Rücken prangt unter dem Spielernamen das Peace-Zeichen, vorne flattert eine Friedenstaube am Trikotbündchen. Die Sponsoren der Berliner verzichteten auf ihre Logos.

Füchse Berlin versteigern die Trikots

„Was man täglich in den Nachrichten sieht, was die Leute da durchmachen müssen, ist schrecklich und nur zu verurteilen“, erklärt Füchse-Kapitän Paul Drux. „Wenn wir damit ein Zeichen setzen und ein paar Euros sammeln können, ist es erstrebenswert, das zu machen.“

Die Sondertrikots – die auf Initiative von Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning und in Zusammenarbeit mit Ausrüster Puma entstanden – werden nach der Partie in Kiel von den Spielern unterschrieben und versteigert, der Erlös „wird zu 100 Prozent an Rote Nasen Deutschland e.V. weitergegeben“, wie der Verein mitteilte. Die Organisation „Rote Nasen“ wird vor allem im Bereich psychosoziale Unterstützung bei der Betreuung der vielen Flüchtlinge tätig werden.

Der gesamte Spieltag der Handball-Bundesliga wird ein symbolträchtiger. Das Logo der HBL wird bei den Übertragungen von Sky und im Free-TV beim NDR in blau-gelb gefärbt sein, in einer Videobotschaft wollen sich zahlreiche Spieler gegen Krieg und für Frieden in Europa aussprechen.

Spiel der Füchse Berlin wird in 20 Länder übertragen

Im Mittelpunkt der Kampagne steht aber das Topspiel am Sonntag in Kiel. Auch der deutsche Meister hat etliche Aktionen geplant, verteilt blau-gelbe Klatschpappen und verwandelt den Mittelkreis in ein Peace-Zeichen. Die Trikots der „Zebras“ werben ebenfalls für Frieden und werden anschließend versteigert.

Das Duell zwischen dem Zweiten und dem Vierten wird in 20 Länder übertragen, auch die Ukraine und Russland bekommen das Signal zur Verfügung gestellt. „Die HBL GmbH geht davon aus, dass das übermittelte Signal des Topspiels unzensiert ausgestrahlt wird“, hieß es auf der Homepage der Liga.

Die Sorge, dass eben das nicht der Fall sein könnte, ist berechtigt. Als die Fußball-Bundesliga am vergangenen Spieltag ihr Logo in blau-gelb erstrahlen ließ, soll davon im russischen TV zum wiederholten Mal nichts zu sehen gewesen sein.

Spieler und Trainer der Füchse Berlin solidarisieren sich

Die Gefahr, dass auch das Handball-Topspiel zensiert wird, hält die Verantwortlichen aber nicht davon ab, trotzdem Zeichen zu setzen. „Es ist uns wichtig, Farbe zu bekennen“, sagt Füchse-Manager Hanning. „Krieg ist keine Alternative zum Dialog. Es tut mir weh, das Leid anderer zu sehen. Die Füchse Berlin vertreten Werte, die mit den Geschehnissen in der Ukraine nicht vereinbar sind.“

Hört man sich in der Mannschaft um, wird schnell deutlich, dass auch bei Spielern und Trainern der Handball ein wenig in den Hintergrund rückt. „Das ist wirklich eine Katastrophe, für mich als Familienvater sind die Bilder kaum zu ertragen“, sagt Chefcoach Jaron Siewert. „Wir leben hier in einer sehr privilegierten Welt, trotzdem ist dieser Krieg nicht weit weg.“

Valter Chrintz mag bald gar keine Nachrichten mehr schauen. Auch in den Sozialen Netzwerken ist der junge Rechtsaußen vorsichtig. Was ist wahr und was vielleicht nur Propaganda? „Ich mag Putin nicht, Russland macht da wirklich so viele falsche Dinge, ist super aggressiv und das wollen wir in dieser Welt nicht“, erklärt der 21-Jährige.

Füchse-Spieler Chrintz meidet die sozialen Netzwerke

Der Europameister macht sich auch Sorgen um seine Heimat. „Schweden ist nicht in der Nato“, sagt Chrintz. „Wer weiß, wo das noch hinführt, Putin führt sich auf wie Gott, keiner weiß, wann er genug hat. Das ist schon beängstigend.“

Die Hilflosigkeit, die sie nicht nur bei den Füchsen spüren, soll mit den Solidaritätsbekundungen ein bisschen weichen. „Es ist ein Zeichen, das in unserem Rahmen ist, es hat eine große Symbolik, und das finde ich sehr gut“, erklärt Trainer Siewert zu den Aktionen rund um das Spiel gegen Kiel. „Wir als Mannschaft, wir als Verein sollten uns mit der Ukraine solidarisieren. Und wenn es nur der Beistand ist, den man geben kann.“

Auch Chrintz weiß, dass Handball gerade nicht das Wichtigste auf der Welt ist. „Nur zwei Flugstunden entfernt ist einfach ein Krieg, viele Leute leiden, flüchten“, sagt der Schwede. „Wir wollen zeigen, dass unsere Solidarität mit der Ukraine ist.“

