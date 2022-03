Champions League: BR Volleys setzen auf "heißes Rückspiel"

Zwei Sätze hielten die Berlin Volleys auf Augenhöhe mit. Am Ende kassierte der deutsche Meister aber im Viertelfinal-Hinspiel der Volleyball-Champions-League bei Itas Trentino am Donnerstag eine 0:3 (25:27, 19:25, 22:25)-Niederlage. "Dieses Viertelfinale hat noch ein zweites Kapitel", gab sich Volleys-Trainer Cedric Enard vor dem Rückspiel am Mittwoch in Berlin kämpferisch, mahnte aber auch volle Konzentration auf die zuvor anstehende Aufgabe an: "Vorher haben wir noch ein wichtiges Match in der Bundesliga."

Am Sonntag (17.30 Uhr) empfangen die Volleys im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft, gespielt in einer Serie Best of three, die Grizzlys Giesen. Es ist das Duell Erster gegen Letzter. Allzu großen Schrecken sollten die Niedersachsen beim Hauptstadtclub nicht verbreiten. Schließlich haben die BR Volleys alle bisherigen zehn Bundesligaspiele gegeneinander gewonnen, im Januar 2021 jedoch nur knapp mit 3:2 und einem 24:22 im Tiebreak.

In Trient war letztlich schon der erste Satz mit dem glücklicheren Ende für die Italiener vorentscheidend für den Ausgang der Partie. Die Volleys kassierten nach einer 18:16-Führung eine 0:4-Punkte-Serie, glichen zwar beim 21:21 wieder aus, mussten sich aber mit dem dritten Satzball geschlagen geben. "Solche Gelegenheiten wie in Satz eins musst du auf dem Niveau unter den besten acht Mannschaften Europas nutzen", meinte Enard. "Danach wurde es schwer, weil Trentino großen Druck aufgebaut hat."

Im Rückspiel müssen die BR Volleys nun 3:0 oder 3:1 gewinnen und direkt im Anschluss daran auch noch einen Golden Set bis zum 15. Punkt für sich entscheiden. Wie das gelingen soll, weiß Außenangreifer Ruben Schott. "Wir müssen uns im Aufschlag steigern und noch mutiger agieren", sagte der 27-Jährige. "Dann", so prognostiziert er, "wird das mit unseren Fans im Rücken noch ein heißes Rückspiel."

© dpa-infocom, dpa:220311-99-476059/4