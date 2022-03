Vier Eastside-Asse in Singapur im Hauptfeld

Berlin. Vier Spielerinnen vom TTC Berlin Eastside treten in der ersten Hauptfeld-Runde am Freitag und Samstag im Damen-Einzel beim WTT Grand Smash der neuen Veranstaltungsreihe World Table Tennis in Singapur an. Am Freitag spielen Xiaona Shan, Britt Eerland und Hsien-Tzu Cheng. Am Samstag ist Nina Mittelham an der Reihe. Bei der Grand Smash-Premiere wird ein Rekordpreisgeld in Höhe von zwei Millionen Dollar vergeben, die Einzelsieger erhalten jeweils 100.000 Dollar für den Titelgewinn.

( dpa )