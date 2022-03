Hertha BSC kassiert den nächsten Seitenhieb von Windhorst

Berlin. Manchmal braucht es auch ein bisschen Hilfe von außen. Dass der nächste Gegner von Hertha BSC ohne seinen Trainer antreten muss? Kommt dem Berliner Fußball-Bundesligisten sicher nicht ungelegen. Borussia Mönchengladbachs Chefcoach Adi Hütter hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird das Duell seiner „Fohlen“ gegen den Hauptstadtklub am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) vom heimischen Sofa aus verfolgen müssen.

Ein kleiner Vorteil für Hertha im Duell der Krisenklubs, die gegen den Abstieg kämpfen. Aber auch nur ein kleiner, wenn man bedenkt, dass sie in Westend noch etliche andere Baustellen haben, die es zu beackern gilt. Als wäre die sportliche Situation nicht schon prekär genug, stiftete auch der Investor am Mittwoch wieder Unruhe.

Hertha BSC sollte auf Amazon gestreamt werden

Wie die „Bild“ berichtete, hat Lars Windhorst die Produktion der geplanten Hertha-Dokumentation „Welcome to Berlin“ gestoppt. Seit Sommer 2020 war der Film in Arbeit, soll über eine Million Euro gekostet haben. Streamingdienste wie Amazon Prime waren für die Ausstrahlung angedacht. Das Ziel: Das Image von Hertha aufzupolieren.

Dass die Dokumentation jetzt nicht erscheinen wird, hat wohl zwei Gründe. Laut Windhorsts Tennor Group entsprach das Material nicht den abgesprochenen Vorstellungen und erfüllte außerdem die professionellen Ansprüche der Macher nicht.

Die Produktionsfirma Pulse Films, der Regisseur Lee Hicken und Hertha-Legende Axel Kruse als Bindeglied hatten die Mannschaft über mehrere Monate begleitet, dabei ist offenbar Material entstanden, das dem Geldgeber nicht gefallen hat.

Hertha BSC äußert sich nicht zu den Vorwürfen

„In dem Video-Material äußert sich ein hochrangiges Mitglied der Hertha-Geschäftsleitung vor laufender Kamera in ehrabschneidender und herablassender Weise über Herrn Windhorst als Investor“, erklärte Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter via „Bild“. „Für so eine Dokumentation absolut unbrauchbar.“ Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur präzisierte Fritzenkötter seine Aussage. Windhorst sei „als unsympathisch bezeichnet“, und es sei sich „über Windhorst lustig gemacht“ worden.

Hertha wollte sich am Mittwoch nicht zu den Aussagen des Windhorst-Lagers äußern und blieb damit der eigenen Linie treu. Schon vor drei Wochen, als der Investor sein 375-Millionen-Euro-Engagement in Westend als Fehler bezeichnet hatte, versuchten die Verantwortlichen, das Thema kleinzuhalten. Kam die Attacke des Geldgebers doch zur Unzeit.

Investor setzt auf Mitgliederversammlung bei Hertha BSC

Mittlerweile dürfte klar sein, dass Windhorst und Hertha wohl keine Freunde mehr werden, zu groß sind die – meist öffentlich ausgetragenen – Unstimmigkeiten. „Wir haben nicht gedacht und waren überrascht, dass Hertha nach unserem Einstieg so die Türen zuschlägt“, sagte jetzt Sprecher Fritzenkötter. Windhorst hatte Mitte Februar angekündigt, sein Investment dennoch zum Erfolg führen zu wollen.

Dabei setzt Tennor wohl auch auf die Fans. „Im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung. Da wird sicher etwas passieren müssen“, erklärte Fritzenkötter. Auch sportlich muss sich langsam etwas ändern. Aktuell rangiert Hertha mit nur einem Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf Rang 16. Im Kalenderjahr 2022 stehen bislang zwei Punkte zu Buche. Ein Sieg? Fehlanzeige.

Kleiner Lichtblick: Alexander Schwolow ist zurück. Der Torhüter hatte in den vergangenen beiden Partien wegen einer Corona-Infektion passen müssen. Und trainiert seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft.

