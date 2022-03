Trotz Niederlage: FC Liverpool steht im CL-Viertelfinale

Liverpool. Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool den Einzug ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Dem deutschen Trainer gelang mit den Engländern trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage im Achtelfinale am Dienstag gegen Inter Mailand der Sprung in die nächste Runde, weil die Reds das Hinspiel Mitte Februar mit 2:0 in Italien gewonnen hatten. Lautaro Martínez (62.) erzielte an der Anfield Road den Treffer für die Gäste, die unmittelbar danach jedoch in Unterzahl gerieten. Alexis Sanchez (63.) sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

Auf wen die Engländer nun treffen, ist noch unklar. Die Auslosung für die Viertelfinal-Partien findet am 18. März statt (dpa).