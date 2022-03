Handball: THW Kiel gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Vierundzwanzigster Spieltag in der HBL: Am Sonntag (13. März, 13.40 Uhr) sind die Füchse Berlin zu Gast beim THW Kiel. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Oktober 2021 endete 21:21-Unentschieden (14:14). Können die Füchse das Auswärtsspiel am Sonntag in der Wunderino-Arena gegen die Schleswig-Holsteiner für sich entscheiden?

THW Kiel gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel THW Kiel gegen die Füchse Berlin kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag um 13.00 Uhr. Ab 13.40 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel nach Kiel. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: THW Kiel vs. Füchse Berlin

