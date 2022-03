Handball: Füchse Berlin gegen Frisch Auf! Göppingen live im TV

Vujovic wirft die Füchse in Europa zurück an die Spitze

Dreiundzwanzigster Spieltag in der HBL: Am Sonnabend (5. März) hätten die Füchse Berlin Frisch Auf! Göppingen empfangen sollen. Jetzt wurde das Spiel verschoben. Aufgrund einer Hallenbelegung könne die Partie nicht wie geplant ausgetragen werden und werde voraussichtlich im Mai stattfinden, teilten die Füchse mit.

Durch die Spielverschiebung werden die Berliner im März lediglich zwei Spiele vor heimischen Publikum bestreiten. Am 8. März geht es in der European League in der Max-Schmeling-Halle gegen Wisla Plock und am 24. März gastiert der TBV Lemgo Lippe in Berlin.

Füchse Berlin gegen Frisch Auf! Göppingen im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen Frisch Auf! Göppingen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

