Zwei Olympia-Medaillen: Gold im Langlauf, Bronze im Biathlon

Tag 13 der Olympischen Winterspiele. In Peking standen insgesamt neun Entscheidungen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Shorttrack: Staffel-Gold an Kanadas Männer

Peking. Kanadas Männer haben zum vierten Mal die Goldmedaille in der 5000-m-Staffel gewonnen. Das Quartett mit Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles und Pascal Dion setzte sich im A-Finale in 6:41,28 Minuten vor Südkorea (6:41,69) und Italien durch. Für den 14-maligen Weltmeister Hamelin war es bereits das insgesamt vierte olympische Gold seit 2010 bei seinen Heimspielen in Vancouver.

Guangpu holt im Aerials-Wettbewerb nächstes Gold für China

Ski-Freestyler Qi Guangpu hat im Aerials-Wettbewerb die siebte Goldmedaille für Gastgeber China bei den Olympischen Spielen in Peking geholt. Für den 31 Jahre alten Qualifikationssieger war es nach Silber mit dem Mixed-Team der zweite Podestplatz. Hinter Qi wurde Pyeongchang-Olympiasieger Alexander Abramenko (Ukraine) Zweiter, Ilja Burow vom Russischen Olympischen Komitee ROC holte wie 2018 Bronze.

Deutsche Athleten waren nicht am Start. Der chinesische Mitfavorit Jia Zongyang, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, stürzte wie schon im Mixed-Wettbewerb im zweiten Durchgang und verpasste als Siebter den zweiten Teil des Finals knapp. Beim letzten vorolympischen Weltcup Mitte Januar in Deer Valley in den USA war China noch ein Dreifachsieg gelungen.

Foto: afp

Sturz: Frühes Olympia-Aus für Shorttrackerin Seidel

Shorttrackerin Anna Seidel ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Dresdnerin stürzte am Mittwoch in ihrem Viertelfinale über 1500 Meter vier Runden vor Schluss und hatte damit keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Zudem erhielt sie eine Strafe und wurde ohne Zeit auf dem letzten Platz geführt. Für die zweimalige EM-Zweite von 2021 war es bei ihren dritten Winterspielen ihr erster und zugleich letzter Start.

Foto: dpa

Kombinierer Eric Frenzel startet in der Staffel

Eric Frenzel kommt doch noch zu seinem ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen. Der Nordische Kombinierer, der am Montag nach elf Tagen aus der Corona-Quarantäne entlassen worden war, startet am Donnerstag (ab 16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ARD) in der Staffel. Das entschied Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem Sprungtraining in Zhangjiakou. „Wir haben mit Eric einen Test über fünf Kilometer gemacht, der war sehr positiv“, sagte Weinbuch: „Wir haben ihn durchgecheckt, haben ein EKG gemacht, haben die Lunge abgehört. Wir haben versucht, ihn Schritt für Schritt heranzuführen.“

Langlauf-Teamsprint Herren: Norwegen siegt mit Kläbo

Der Norweger Johannes Hösflot Kläbo hat seine fünfte olympische Goldmedaille gewonnen und ist damit nun zweiterfolgreichster Skilangläufer in der Geschichte der Winterspiele. Bei den Winterspielen in Peking siegte der 25-Jährige mit Erik Valnes im Teamsprint vor Finnland und Russland. Das deutsche Duo Janosch Brugger (Schluchsee) und Albert Kuchler (Lam) war nach einem Stockbruch und einem verlorenen Ski im Halbfinale ausgeschieden.

Langlauf-Teamsprint: Sensationelles Gold für Deutschland

Die deutschen Skilangläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl haben sensationell die Goldmedaille im olympischen Teamsprint-Wettbewerb gewonnen. Die 25 Jahre alte Hennig und die ein Jahr ältere Carl setzten sich am Mittwoch im chinesischen Zhangjiakou im Finale vor den Paaren aus Schweden und Russland durch.

Bronze für deutsche Biathlon-Frauen

Die deutschen Biathletinnen haben erstmals seit 2010 wieder eine olympische Staffel-Medaille gewonnen. Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann mussten sich bei den Winterspielen in China am Mittwoch nur Schweden und dem russischen Team geschlagen geben und holten Bronze. Insgesamt leistete sich das Quartett des Deutschen Skiverbands sechs Nachlader und hatte nach 4 x 6 Kilometern in Zhangjiakou 37,4 Sekunden Rückstand auf die neuen Olympiasiegerinnen.

Viererbob: Friedrich mit Bestzeit im Auftakttraining

Nur wenige Stunden nach seinem Olympiasieg im Zweierbob ist Deutschlands Fahnenträger Francesco Friedrich schon wieder Bestzeit im Auftakttraining mit dem Viererbob gefahren. „Das sind wir unseren Teamkollegen schuldig, dass wir nochmal alles geben, was wir haben“, sagte der dreimalige Olympiasieger am Mittwoch mit Blick auf seine Crew im großen Schlitten. Als erster Pilot der Welt könnte Friedrich zwei olympische Double schaffen. „Wir können relativ locker da reingehen. Wenn die Spannung bei uns abgefallen ist, dann sind wir immer besser im Vierer und können besser performen.“

Foto: Getty

Eishockey: USA im Viertelfinale gescheitert

Deutschland-Bezwinger Slowakei steht als erster Halbfinalist beim olympischen Eishockey-Turnier der Männer in Peking fest. Die Slowaken rangen am Mittwoch das junge US-Team mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen nieder. Den entscheidenden Penalty verwandelte Peter Cehlarik. Kapitän Marek Hrivik rettete die Slowaken erst mit seinem Ausgleich zum 2:2 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung, in der kein Tor fiel. Für die mit vielen Collegespielern angereisten USA war es im vierten Turnierspiel die erste Niederlage.

Männer / Slalom: Straßer auf Platz sieben

Skirennläufer Linus Straßer hat bei den Olympischen Spielen eine Medaille im Slalom verpasst. Dem Münchner fehlten auf Rang sieben 0,23 Sekunden zu Bronze. Gold gewann der Franzose Clement Noel vor Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz aus Österreich (+0,61 Sekunden) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen (+0,70).

Zuvor waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt jeweils als Vierte knapp am Podium vorbeigefahren. Die bislang letzte Medaille bei Olympischen Spielen hatte 2014 in Sotschi Viktoria Rebensburg mit Bronze im Riesenslalom gewonnen.

Foto: Getty

Kombination: Shiffrin schnellste im Abfahrtstraining

Mikaela Shiffrin hat ihre Favoritenrolle für die Kombination unterstrichen. Die US-Amerikanerin war am Mittwoch die Schnellste im letzten Abfahrtstraining für den alpinen Zweikampf. Der Wettbewerb am Donnerstag (10.30/14.00 Uhr OZ, 3.30/7.00 MEZ) ist Shiffrins letzte Chance auf eine Einzelmedaille bei Olympia in Peking.

Die 26-Jährige hatte beim Testlauf für die erste Teildisziplin stolze 0,93 Sekunden Vorsprung auf die zweimalige Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz). Holdener gilt neben ihrer Teamkollegin Michelle Gisin als schärfste Shiffrin-Rivalin.

Petra Vlhova (Slowakei), bei der jüngsten WM Zweite hinter Shiffrin, ist nach ihrem Olympiasieg im Slalom bereits abgereist. Deutsche Athletinnen sind nicht dabei, beim Training am Mittwoch gingen nur 14 Läuferinnen an den Start.

Eishockey: Nationalteam kehrt am Donnerstag zurück

Das deutsche Eishockey-Nationalteam wird nach dem enttäuschenden Olympia-Verlauf bereits am Donnerstag wieder in Frankfurt erwartet. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm werde am Donnerstagmittag (Ortszeit) aus Peking abfliegen, hieß es beim Deutschen Eishockey-Bund.

Nach dem 0:4 am Dienstag gegen die Slowakei, wodurch das Minimalziel Viertelfinale verpasst worden war, habe die Mannschaft den Abend auf den Zimmern verbracht und noch auf den 37. Geburtstag von Torhüter Danny aus den Birken angestoßen. Eine Party habe es aber entsprechend der Stimmung nach dem Spiel nicht gegeben. Am Mittwoch sollte noch die Team-Kabine in Peking ausgeräumt werden. Zudem stand noch der 33. Geburtstag von Verteidiger Korbinian Holzer an. Auch dafür sei aber keine Party geplant, hieß es.

Corona: Zwei weitere Infektionen nachgewiesen

Corona: Bei den Winterspielen sind zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Organisatoren mitteilten, wurde einer der Fälle am Vortag bei einem ankommenden Beteiligten am Pekinger Flughafen entdeckt. Eine weitere Infektion wurde unter den über 69 000 täglichen Corona-Tests in der abgeschlossenen Olympia-Blase nachgewiesen. Seit Beginn der Anreise zu den Spielen am 23. Januar stieg die Gesamtzahl der Infektionen damit auf 435.

Ski Freestyle: US-Amerikaner Hall holt Slopestyle-Gold

Ski-Freestyler Alexander Hall aus den USA hat sich bei den Winterspielen in Peking zum Olympiasieger im Slopestyle gekürt. Der WM-Dritte gewann am Mittwoch nach drei Final-Durchgängen im Genting Snow Park von Zhangjiakou vor seinem Landsmann Nicholas Goepper, der schon in Pyeongchang Silber geholt hatte. Dritter wurde der Schwede Jesper Tjäder.

(dpa/sid)