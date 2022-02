Olympia 2022: Bronze für deutsche Biathlon-Frauen

Die deutschen Biathlon-Frauen haben ihr Ziel erreicht. In der Staffel holten sie bei Olympia 2022 Bronze. Gold ging an Schweden.

Peking. Die deutschen Biathletinnen haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Bronzemedaille in der Staffel gewonnen und damit eine jahrelange Durststrecke beendet (hier alle Neuigkeiten in unserem Olympia-Newsblog). Das DSV-Quartett um Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Startläuferin Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß musste sich im Rennen über 4x6 km nur den siegreichen Schwedinnen und der Mannschaft des russischen Olympia-Komitees geschlagen geben.

Zuletzt hatten die deutschen Skijägerinnen vor zwölf Jahren in Vancouver ebenfalls mit Bronze Edelmetall im Staffelrennen geholt. Vor mehr als einer Woche hatte Herrmann mit dem überraschenden Olympiasieg im Einzel die zuvor einzige Medaille für die deutschen Biathleten in China geholt. (sid)