Olympia: Dritter Olympiasieg für Francesco Friedrich

Hohe Ansprüche, wenig Leistung: Die mit großen Medaillenhoffnungen gestartete deutsche Eishockey-Nationalmannschaf t ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuschend früh gescheitert

t ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuschend früh gescheitert Alpin-Skifahrerin Kira Weidle verpasst die Medaille knapp bei der Abfahrt landet sie auf Platz vier

verpasst die Medaille knapp bei der Abfahrt landet sie auf Platz vier Wegen der großen Kälte sind die Wettbewerbe im Langlauf am Mittwoch knapp zwei Stunden nach vorne verlegt worden

In unserem täglichen Olympia-Newsblog informieren wir Sie fortlaufend über alles Wichtige zu den Spielen in Peking.

Dritter Olympiasieg für Francesco Friedrich

Francesco Friedrich ist als zweiter Deutscher nach André Lange zum zweiten Mal hintereinander zum Olympiasieg im Zweierbob gefahren. Der Rekordweltmeister aus Sachsen setzte sich bei den Winterspielen in China nach vier Läufen mit 0,49 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner durch. Christoph Hafer sorgte am Dienstag mit Bronze für den ersten Dreifach-Erfolg der olympischen Bob-Geschichte. Für Friedrich war es das insgesamt dritte Olympiagold. Kein Bob-Pilot war in den vergangenen 34 Jahren erfolgreicher.

Nach vier Olympiasiegen im Rodeln und zweimal Gold im Skeleton war es für Deutschland bereits der siebte Triumph im Eiskanal von Yanqing.

Walijewa fast fehlerfrei bei Kurzprogramm

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat zum Auftakt des olympischen Damen-Wettbewerbs ihre Chancen gewahrt. Nach dem Wirbel um eine positive Dopingprobe unterlief der 15 Jahre alten Team-Olympiassiegerin am Dienstag in Peking im Kurzprogramm nur beim Dreifach-Axel ein Wackler. Die Gold-Favoritin erhielt 82,16 Punkte und setzte sich vorläufig an die Spitze. Das Kür-Finale findet an diesem Donnerstag statt. Der Druck der vergangenen Tage war Walijewa indes anzumerken, nach ihrem Auftritt konnte sie nur mit Mühe die Tränen zurückhalten.

Eiskunstläuferin Schott für Kür-Finale bei Olympia qualifiziert

Die deutsche Eiskunstläuferin Nicole Schott hat sich im Damen-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele für das Kür-Finale qualifiziert. Die 25 Jahre alte deutsche Meisterin aus Essen erhielt für ihr Kurzprogramm am Dienstag in Peking 63,13 Punkte, belegte als 17. von 30 Starterinnen vorläufig den vierten Rang und ist damit auf jeden Fall weiter.

Foto: AFP

Olympia-Serie der Kombinierer reißt

Die olympische Erfolgsserie der deutschen Kombinierer ist gerissen. Beim Sieg des Norwegers Jörgen Graabak sorgte Manuel Faißt als Vierter für das beste DSV-Ergebnis. Silber ging an Jens Luras Oftebro (Norwegen) vor dem Japaner Akito Watabe.

Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber lag nach dem Springen klar in Führung, bog in der Loipe aber nach zwei Kilometern versehentlich auf die Zielgerade ab, musste umkehren und verlor die Führung.

Zweitbester Deutscher wurde Normalschanzen-Olympiasieger Vinzenz Geiger als Siebter, Julian Schmid wurde Zehnter. Johannes Rydzek kam nur auf Rang 28. Vor vier Jahren war er in Pyeongchang Olympiasieger in dem Wettbewerb geworden.Die deutschen Kombinierer gingen somit erstmals seit 2010 in einem olympischen Wettkampf leer aus, zuletzt hatten sie in vier Wettbewerben in Folge Gold geholt.

Foto: dpa

Eisschnelllauf: Kein Team-Gold für Oranje-Stars Wüst und Kramer

Die niederländischen Eisschnelllauf-Stars Ireen Wüst und Sven Kramer haben bei ihren letzten Olympischen Winterspielen Gold in der Mannschaftsverfolgung verpasst.

Bei den Frauen scheiterte das Trio um die sechsmalige Olympiasiegerin Wüst im Halbfinale knapp am späteren Olympiasieger Kanada (+0,96 Sekunden). Im Rennen um Bronze setzten sich die Niederländerinnen dann in 2:56,86 Minuten gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC/+1,80) durch. Im Rennen um Gold überraschte Kanada in 2:53,44 Minuten die favorisierten Japanerinnen (+11,03), die von einem späten Sturz zurückgeworfen wurden.

Bei den Männern hatten Kramer und Co. im Halbfinale das Nachsehen gegen Norwegen (+1,34), auch das Rennen um Bronze gegen die USA (+2,81) ging verloren. Im Team blieben die Oranje-Läufer damit erstmals ohne Medaille. Gold sicherte sich Norwegen in 3:38,08 Minuten vor dem ROC-Trio (+2,39).

Kein deutsches Team hatte sich für die Teamverfolgung qualifiziert.

Foto: dpa

Biathlon-Staffel gibt Bronze im letzten Schießen aus der Hand

Die deutschen Biathlon-Männer sind bei den Olympischen Winterspielen wie zuletzt 2010 ohne Staffel-Medaille geblieben. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath mussten sich bei den Winterspielen in China am Dienstag nach einer Strafrunde im letzten Schießen und neun Nachladern mit dem vierten Platz begnügen. Das Quartett des Deutschen Skiverbands hatte nach 4 x 7,5 Kilometern 1:04,3 Minuten Rückstand auf Olympiasieger Norwegen. Silber sicherte sich in Zhangjiakou Frankreich, Bronze ging an das russische Team.

Für die Skijäger bleibt es dabei nach acht von insgesamt elf Rennen bei einer Medaille. Gleich im ersten Einzelrennen hatte Denise Herrmann bei den Frauen überraschend Gold über 15 Kilometer geholt.

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ausgeschieden

Der Traum der deutschen Eishockey-Nationalspieler von einer erneuten Olympia-Medaille ist schon früh geplatzt. Vier Jahre nach dem silbernen Wunder von Pyeongchang scheiterte das mit höchsten Zielen angereiste Team bereits im ersten K.o.-Spiel in Peking krachend mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die Slowakei und fliegt mit leeren Händen nach Hause.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), mit Gold-Ambitionen gestartet, gewann nur eines ihrer vier Spiele - gegen den krassen Außenseiter China. Von der Leistungssteigerung beim 2:3 zum Vorrundenabschluss gegen die USA und dem wiedergefundenen Glauben an die eigene Stärke war diesmal schon nichts mehr zu spüren.

Libor Hudacek (12.), Peter Cehlarik (28.), Michal Kristof (29.) und Marek Hrivik mit einem "empty net" (58.) erzielten die Tore für die Slowaken, die am Mittwoch (5.10 Uhr MEZ) im Viertelfinale auf die USA treffen.

Foto: dpa

Su holt erstes Snowboard-Gold für China

Der erst 17 Jahre alte Chinese Su Yiming hat dem Gasteberland die erste Snowboard-Medaille bei Olympischen Spielen gesichert. Der Silbergewinner im Slopestyle siegte im Finale des Big-Air-Wettbewerbs mit 182,50 Punkten. Silber ging an den Norweger Mons Roisland (171,75). Der Kanadier Max Parrot (170,25), der im Slopestyle drei Jahre nach einer Krebsdiagnose Gold gewonnen hatte, holte Bronze.

Foto: Getty

Skirennfahrerin Weidle verpasst Olympia-Medaille - Suter holt Gold

Skirennfahrerin Kira Weidle hat bei den Olympischen Winterspielen von China eine Medaille in der Abfahrt verpasst. Die 25 Jahre alte Starnbergerin wurde in der Königsdisziplin am Dienstag mit 0,71 Sekunden Rückstand auf die Schweizerin Corinne Suter Vierte. Silber gewann die angeschlagene Speed-Dominatorin Sofia Goggia aus Italien gefolgt von Landsfrau Nadia Delago.

Nach ihrem zweiten Platz zuletzt im Weltcup von Zauchensee und ihren starken Trainingsleistungen auf der Olympia-Piste galt Weidle als Medaillen-Kandidatin. Doch so bleiben die Alpinen des Deutschen Skiverbandes bei diesen Spielen weiter ohne Edelmetall.

Foto: dpa

Wegen großer Kälte: Olympia-Teamsprint der Langläufer vorgezogen

Wegen der extremen Kälte im chinesischen Zhangjiakou sind die olympischen Teamsprint-Wettbewerbe der Langläuferinnen und Langläufer vorgezogen worden. Die Qualifikation startet nun am Mittwoch um 15.15 Uhr Ortszeit (8.15 Uhr/MEZ), die Finals beginnen um 17.15 Uhr Ortszeit (10.15 Uhr/MEZ). Ursprünglich waren die Rennen jeweils 105 Minuten später angesetzt gewesen.

Bei den Frauen starten die beiden Staffel-Silbergewinnerinnen Katharina Hennig und Katherine Sauerbrey für das deutsche Team. Bei den Männern gehen Albert Kuchler und Janosch Brugger ins Rennen, wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte.

In den chinesischen Bergen macht große Kälte den Sportlern zu schaffen. Beim Skisprung-Teamwettkampf am Montagabend (Ortszeit) sanken die Temperaturen auf unter minus 20 Grad. Für die kommenden Tage ist die Prognose ähnlich. Das Langlaufstadion liegt nur wenige hundert Meter von der Skisprungschanze entfernt.

Silber im Slopestyle: Nächste Medaille für Chinas Ski-Superstar Gu

Chinas Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen die zweite Medaille gewonnen. Nach Gold in der Disziplin Big Air holte die Ski-Freestylerin am Dienstag Silber im Slopestyle-Wettbewerb. Die 18-Jährige musste sich in Zhangjiakou einzig der Schweizerin Mathilde Gremaud geschlagen geben. Bronze ging an Kelly Sildaru aus Estland. Nach einem Sturz im zweiten Lauf schob sich Gu mit 86,23 Punkten im dritten nach vorne. Am Donnerstag will sie sich dann noch für das Finale in der Halfpipe qualifizieren. Die gebürtige Amerikanerin, die für Gastgeber China startet, ist eine der schillerndsten Figuren dieser Spiele.

Im Slopestyle gleiten die Sportlerinnen auf einem anspruchsvollen Kurs über Eisenstangen und springen über Schneeschanzen. Dabei zeigen sie spektakuläre Flugeinlagen - mitunter sogar rückwärts. Die einzige deutsche Starterin, Aliah Delia Eichinger, hatte sich nicht für die Finalläufe qualifiziert.

Foto: Getty

Snowboard: Morgan Zehnte im Big Air - "Auf keinen Fall traurig"

Nach zwei Stürzen hat Snowboarderin Annika Morgan im Big Air die Top Acht bei den Olympischen Spielen von Peking verpasst. Die 20-Jährige stand am Dienstag im Finale nur den zweiten von drei Sprüngen und musste sich mit 88,00 Punkten mit Platz zehn zufriedengeben. "Ich bin auf keinen Fall traurig", sagte die Miesbacherin und zog nach zwei Finalteilnahmen ein positives Fazit ihrer ersten Winterspiele. "Es hat total Spaß gemacht." Im Slopestyle hatte sie den achten Platz belegt.

Olympiasiegerin wurde wie vor vier Jahren die Österreicherin Anna Gasser mit 185,50 Punkten vor Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland (177,00) und der Japanerin Kokomo Murase (171,50). "Es war richtig krass. Es hat so Spaß gemacht, zuzuschauen", schwärmte Morgan über die Leistungen der Top-Snowboarderinnen. "Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre und die nächsten Olympischen Spiele."

(dpa/sid)