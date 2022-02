Champions League: RB Salzburg gegen Bayern München live im TV

Achtelfinale in der Champions League: Am Mittwochabend (16. Februar 2022, Anstoß 21.00 Uhr) ist der FC Bayern München in der Königsklasse zu Gast beim RB Salzburg.

Seit der Niederlage bei Paris Saint-Germain im September 2017 blieben die Bayern in den letzten 21 Auswärtsspielen in der Champions League ungeschlagen. Das ist die längste Serie von aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen ohne Niederlage eines Teams in der Geschichte des Turniers. Kann der FCB die Serie ausbauen und sich im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch gegen den österreichischen Meister durchsetzen?

Wie ist die Bilanz zwischen den Teams?

Die Bayern treten mit einer makellosen Bilanz gegen die Österreicher an. In den bisherigen zwei Partien, die beide Vereine in Pflichtspielen bestritten, ging der FCB beide Male als Sieger vom Platz. Zuletzt gewannen die Bayern im November 2020 nach Treffern von Robert Lewandowski (43. Minute), Kingsley Coman (52.) und Leroy Sané (68.) mit 3:1 gegen den RB Salzburg. Für die Österreicher traf Mërgim Berisha (73.).

So sehen Sie das Spiel RB Salzburg gegen Bayern München

Das Spiel RB Salzburg gegen Bayern München wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Mittwoch ab 20.30 Uhr. Im Studio wird Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Sandro Wagner moderieren. Pünktlich zum Anstoß um 21.00 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Jan Platte in die Red Bull Arena in Salzburg. Erste Bilder des Spiels im Free-TV überträgt das ZDF am Mittwochabend ab 23.00 Uhr im Sportmagazin "Fußball: Champions League".

Champions League 2021/2022 - Welcher Sender zeigt welche Spiele?

Wer die Champions League verfolgen will, kommt in dieser Saison nicht mehr am Streamingdienst DAZN vorbei. Der kostenpflichtige Streamingdienst besitzt Liverechte für 121 Partien. Neu mit dabei in der Champions League ist Amazon Prime. Amazon überträgt mit seinem kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video das jeweilige Topspiel am Dienstagabend.

Gibt es das Spiel auch live im Free-TV zu sehen?

Nein, DAZN und Amazon Prime haben die Exklusivrechte. Die Spiele der Champions League bis zum Finale werden nicht mehr live im Free TV ausgestrahlt.

Wann werden Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV gesendet?

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Spieltages jeweils am Mittwochabend: Das Zweite wird die Zusammenfassung des Bayern-Spiels ab 23.00 Uhr in seinem Sportmagazin "Fußball: Champions League" übertragen. Außerdem werden die Höhepunkte der Spiele Inter Mailand gegen FC Liverpool, Paris Saint Germain gegen Real Madrid und Sporting Lissabon gegen Manchester City gezeigt. Neben den Zusammenfassungen hat sich das ZDF auch Rechte an den Liveübertragungen der Endspiele der Champions League 2022 bis 2024 gesichert.

Champion League-Achtelfinale im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Achtefinales. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Salzburg gegen den FC Bayern München

