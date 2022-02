Skeleton: Hannah Neise steht vor Sensations-Olympiasieg

Yanqing. Olympia-Debütantin Hannah Neise vom BSC Winterberg steht vor einem Sensations-Sieg bei den Winterspielen in Peking. Die erst 21 Jahre alte Skeletonpilotin, die nach dem ersten Durchgang noch Achte war, raste am Samstag im Sliding Centre Yanqing bis auf Platz eins vor. Somit könnte sie nach dem Premieren-Gold von Christopher Grotheer am Tag zuvor die erste deutsche Olympiasiegerin in dieser Sportart werden.

Vor dem abschließenden vierten Lauf hat die Sauerländerin 0,14 Sekunden Vorsprung auf die Australierin Jaclyn Narracott, die mit Startnummer eins Bahnrekord vorlegte. Doch Neise konterte sofort und schraubte die Bestmarke trotz Patzer nach Kurve 13 auf 1:01,44 Minuten. Im Ziel klopfte sie verärgert auf den Schlitten, ehe sie vom Bahnrekord erfuhr.

Hannah Neise könnte in die Geschichtsbücher eingehen

Weltmeisterin Tina Hermann vom WSV Königssee verteidigte Platz drei. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang, Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland, fiel von Rang fünf auf sechs zurück.

Verteidigt Neise ihren Vorsprung erfolgreich, würde sie wie Goldmedaillengewinner Christopher Grotheer (Oberhof) am Vortag in die Geschichtsbücher eingehen. Denn: Auch eine deutsche Olympiasiegerin gab es bislang noch nie. Eine Medaille ist das Ziel für die Starterinnen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). (dpa/sid)