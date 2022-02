Eislauf-Trainerin Trainerin beteuert Walijewas Unschuld

Russland will Olympia-Gold trotz Dopingfalls behalten

Warum der Dopingfall Kamila Walijewa bei Olympia so entsetzt

Peking. Im Dopingfall um die 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat Trainerin Eteri Tutberidse ihre Athletin in Schutz genommen. "Ich möchte sagen, dass ich absolut sicher bin, dass Kamila unschuldig und sauber ist", sagte Tutberidse am Samstag im russischen Staatsfernsehen. Es gebe viele Fragen und wenige Antworten. "Wir hoffen wirklich, dass die Gerechtigkeit siegen wird", erklärte die Trainerin.

Das Eiskunstlauf-Ausnahmetalent Walijewa war bei den russischen Meisterschaften im Dezember positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Der Fall wurde aber erst nach dem Triumph der russischen Mannschaft bei den Winterspielen bekannt.

Der Internationale Sportgerichtshof Cas soll nun in Peking in einem Eilverfahren über die Aufhebung der vorläufigen Sperre von Walijewa durch die russische Anti-Doping-Agentur entscheiden. Dabei geht es auch um das Startrecht für die Topfavoritin im olympischen Damen-Einzel, das am 15. Februar beginnt.

Es sei "sehr merkwürdig", dass Walijewas Fall erst während der Olympischen Spiele zur Sprache gekommen sei, kritisierte ihre Trainerin Tutberidse. "Entweder ist dies ein fataler Zufall oder ein gut ausgeklügelter Plan." (dpa)