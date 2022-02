BVB bestätigt: Süle wechselt vom FC Bayern nach Dortmund

Dortmund. Eigentlich hat das Dortmunder Seelenheil erneut angekratzt, doch eine Nachricht könnte Euphorie im Umfeld des BVB erzeugen. Niklas Süle (26) wechselt zu Borussia Dortmund. Der Nationalspieler des FC Bayern kommt im Sommer ablösefrei. Der Verteidiger verdient um die zehn Millionen Euro und erhält einen Vertrag bis 2026. Borussia Dortmund bestätigte den Transfer am Montagnachmittag.

BVB vermeldet Transfer von Niklas Süle

„Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten“, betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Sebastian Kehl, der im Sommer Zorcs Nachfolge antreten wird, erklärt: „Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen.“

Am Sonntag hatte Volker Struth, Süles Berater, im Sport1-Doppelpass bereits gesagt: „Der neue Verein steht fest. Niklas Süle hat eine Entscheidung vor kurzer Zeit getroffen.“ Nur verriet er nicht, um welchen Klub es sich handelt. Einen Tag später ist klar, dass es der BVB ist.

BVB werkelt schon lange an einem Transfer von Niklas Süle

Nach den Informationen dieser Redaktion , der sich wuchtig in Zweikämpfe schmeißen kann, gleichzeitig über die technischen Fähigkeiten verfügt, das Aufbauspiel einzuleiten.

Niklas Süle schaffte den Sprung zu den Profis bei der TSG Hoffenheim. 2017 wechselte er zum FC Bayern. Schon zweimal riss das Kreuzband des Abwehrspielers, immer wieder ackerte sich Süle zurück, in dieser Spielzeit zählt er zu den Säulen in der Münchener Verteidigung. Trotzdem teilte er dem Rekordmeister im Winter mit, dass er seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Jetzt folgt der Wechsel zum BVB.

BVB: Niklas Süle verschiebt die Abwehrhierarchie

In Dortmund wird Niklas Süle die Hierarchie in der Abwehr verschieben. Derzeit sind die drei wichtigsten Abwehrspieler des Klubs Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou. Allerdings könnte Akanji den BVB verlassen. Sein Vertrag läuft im Jahr 2023 aus, die Borussia ist bereit, den Schweizer abzugeben, wenn die Ablösesumme stimmt. (las)