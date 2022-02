Handball: Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar Löwen live im TV

Neunzehnter Spieltag in der HBL: Am Donnerstag (10. Februar, 19.05 Uhr) empfangen die Füchse Berlin die Rhein-Neckar Löwen.

Die Gäste aus Mannheim spielen nicht ihre beste Saison. Die Berliner wollen dagegen oben dranbleiben. Wer setzt sich im direkten Duell durch? Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2021 konnten sich die Berliner mit 35:32 durchsetzen. Können die Füchse an den Erfolg anknüpfen und das Spiel am Donnerstag in der Max-Schmeling-Halle für sich entscheiden?

Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar Löwen im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar Löwen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag um 18.40 Uhr. Ab 19.05 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

