Skispringen: Katharina Althaus kämpft für Gleichberechtigung

Zeigt ihre Silbermedaille: Katharina Althaus 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

Zhangjiakou. 104,5 Meter, Bestweite und ein „megagutes Gefühl“: Nach ihrem letzten Trainingssprung auf der pompösen Olympiaschanze von Zhangjiakou hatte Katharina Althaus am Freitag wieder das für sie so typische Lächeln auf den Lippen. Als „unseren Sonnenschein im Team“ hat sie Ex-Bundestrainer Andreas Bauer beschrieben, als sie vor vier Jahren überraschend Olympia-Silber in Pyeongchang gewann. Diesmal gehört die 25-Jährige mit dem goldenen Helm sogar zu den Goldfavoriten und könnte mit dem ersten Olympiasieg für Deutschland bei den Winterspielen von Peking Geschichte schreiben.