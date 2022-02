Corona-Fälle: Partie von Eastside am Sonntag fällt aus

Berlin. Wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Gegnerinnen vom SV Böblingen fällt das Bundesliga-Spiel der Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside am Sonntag aus. Da das Management der Schwäbinnen Management auf eine Wiederansetzung der Paarung verzichtet habe, werde die Partie mit 6:0 für die Berlinerinnen gewertet, wie der Club am Freitag mitteilte. "Erst einmal gehen unsere Genesungswünsche an die Betroffenen im Böblinger Team", sagte Manager Andreas Hain. Durch die Spielwertung bleiben die Berlinerinnen in der Tabelle auf Platz eins.

Das Spiel sollte Eastside eigentlich als Generalprobe für die Champions League dienen. Am kommenden Dienstag ist der sechsmalige Sieger des Wettbewerbs im Halbfinal-Hinspiel beim französischen Vizemeister Metz TT gefordert. Nur drei Tage später steigt in Berlin die Rückpartie. Nach dem verpassten Pokalsieg Anfang Januar hat Eastside mit dem Einzug ins Halbfinale in der Champions League in diesem Wettbewerb das vor der Saison ausgegebene Ziel bereits erreicht. Gegen Metz, das zum zweiten Mal in Folge das Champions-League-Halbfinale erreichte, sind die Berlinerinnen die klaren Favoritinnen.

Allerdings kann der dreimalige französische Meister (2015-2017) eine gefährliche Mannschaft aufbieten. Wichtig sei eine gute Ausgangsposition für das zweite Match, sagte Hain. "Tischtennis ist eine Sportart, die vom Momentum lebt. Die Rangliste spielt an der Platte eine Nebenrolle."