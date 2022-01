Nach EM-Aus: Weitere Corona-Fälle bei deutschen Handballern

Bratislava. Zwei weitere Spieler der Handball-Nationalmannschaft sind bei der Europameisterschaft positiv auf Corona getestet worden. „Mit Simon Ernst und Patrick Wiencek fallen zwei weitere Spieler mit positiven Tests aus“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Montagmorgen in Bratislava. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Fälle im deutschen Team auf 15. Zudem wurde auch noch „ein weiteres Delegationsmitglied, das nicht auf der Bank sitzt“, positiv getestet, sagte Kromer. Vor dem abschließenden Hauptrunden-Spiel am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) gegen Russland ist der deutsche Kader damit nochmals dezimiert worden.

Trotz der neuen Fälle werden keine weiteren Spieler für das Turnier in der Slowakei und Ungarn nachnominiert, wie Kromer sagte. Die DHB-Auswahl hatte das Halbfinale bei der EM verpasst und bestreitet gegen die Russen ihr letztes Turnierspiel.