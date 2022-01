Viktoria Berlin Viktoria Berlin will allen Widrigkeiten trotzen

Berlin. Allen Rückschlägen zum Trotz: Benedetto Muzzicato bleibt vor dem ersten Spiel des Kalenderjahres betont positiv. „Wir wollen immer so rangehen, dass man gewinnen will“, sagt der Trainer des Fußball-Drittligisten Viktoria Berlin vor der Partie bei Aufstiegsanwärter 1. FC Kaiserslautern am Sonnabend (14 Uhr, Magentasport), „das muss man spüren.“ Leichter gesagt als getan, schließlich war von der Euphorie der ersten Saisonwochen zuletzt nicht mehr viel zu spüren bei den „Himmelblauen“.

Aus der Spitzengruppe hat sich der furios gestartete Liga-Neuling längst verabschiedet. Nach 21 Spieltagen stehen die Berliner mit 26 Punkten auf dem elften Tabellenplatz, fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Die formstarken Pfälzer befinden sich indes mit 36 Zählern auf Rang zwei.

Viktoria Berlin verliert in Cigerci seinen besten Scorer

Empfindlich getroffen hat die Berliner die Entwicklung in der Winterpause, in der es zahlreiche Coronafälle im Team gab. Die Folge: In der Vorwoche wurde das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig abgesagt.

Inzwischen befinden sich fast alle Akteure wieder im Training, doch ein wenig Skepsis kann selbst Optimist Muzzicato (43) nicht abstreifen. „Das Testspiel gegen Werder Bremen am 5. Januar (Endstand 0:3, Anm. d. Red.) haben die Jungs nach nur einem Trainingstag absolviert“, sagt der Coach. Insgesamt konnte die Mannschaft nur zwei Spiele in sechs Wochen absolvieren.

Noch schwerer zu kompensieren wird der Abgang von Topscorer Tolcay Cigerci zum türkischen Zweitligisten Samsunspor. „Ihn eins zu eins zu ersetzen, ist superschwierig, das will ich keinem aufbürden“, sagt Muzzicato. Der Offensivspieler war in dieser Saison an 14 Toren direkt beteiligt. Immerhin: Finanziell war der Abgang des 26-Jährigen für Viktoria ein Gewinn.

Neuer Hauptsponsor für Viktoria Berlin

Dienstag und Mittwoch präsentierte der Klub Verstärkung. Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (20) kam von Schalke 04 II, der offensive Mittelfeldspieler Cebrail Makreckis (21) aus der U23 von Borussia Dortmund. Ein dritter Zugang komme „definitiv“ hinzu, eine vierte Neuverpflichtung ist laut Muzzicato nicht ausgeschlossen. Seit Freitag steht zudem fest: Mit dem Berliner Immobilienunternehmen Nox Capital hat Viktoria ab sofort einen neuen Hauptsponsor.

Dennoch, die Bedingungen bleiben kompliziert, durch die Trainingspause dürfte das vorherige Level kaum zu erreichen sein. Vielleicht hilft ja die gute Erinnerung an das Hinspiel. Damals gewann Viktoria mit 4:0.