DFB-Pokal: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund live im TV

Achtelfinale: Am Dienstag empfängt der FC St. Pauli Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Zweitligist FC St. Pauli hat für das DFB-Pokal-Achtelfinale das große Los gezogen. Titelverteidiger Borussia Dortmund kommt am Dienstag (18. Januar, Anstoß 20.45 Uhr) ans Millerntor. "Wir freuen uns natürlich über ein Heimspiel und einen wahnsinnig attraktiven Gegner", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. "Allerdings ist Borussia Dortmund auch eines der denkbar schwersten Lose, die es zu ziehen gab."

Dortmund will diese Pokalsaison unbedingt die Titelverteidigung. Wird der Spitzenreiter der 2. Bundesliga für den BVB zum Stolperstein? Die Dortmunder bangen vor dem Spiel um den Einsatz der zwei verletzten Abwehrspieler Emre Can und Thomas Meunier. "Das ist schade, weil wir fast alle an Bord hatten. Jetzt fallen möglicherweise zwei hinten runter", sagte BVB-Trainer Marco Rose.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Das Pokalspiel zwischen St. Pauli und dem BVB wird live im Ersten ausgestrahlt. Die ARD beginnt am Dienstag (18. Januar) um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Alexander Bommes zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr meldet sich Kommentator Gerd Gottlob live vom Millerntor-Stadion aus Hamburg.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalspiel zwischen St. Pauli und Dortmund um 20.30 Uhr. Mit der App Sky Go kann das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet empfangen werden.

Welche Spiele des Achtelfinales werden im Free-TV übertragen?

Dienstag, 18. Januar 2022

18.30 Uhr: 1. FC Köln gegen den Hamburger SV (Sport1)

20.45 Uhr: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund (ARD)

Mittwoch, 19. Januar 2022

20.45 Uhr: Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin (ARD)

FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund

