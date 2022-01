DFB-Pokal: Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach live im TV

Achtelfinale: Am Mittwoch empfängt Hannover 96 Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Achtelfinale: Am Mittwoch ist Borussia Mönchengladbach zu Gast bei Hannover 96.

DFB-Pokal 2021/2022 So sehen Sie das Spiel Hannover gegen Mönchengladbach live

Zweitligist Hannover 96 tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (19. Januar, Anstoß 18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach an. Die Niedersachsen hatten sich zuvor gegen Fortuna Düsseldorf duchgesetzt. "Zu Hause unter Flutlicht gegen den Bayern-Bezwinger - darauf können sich alle freuen", sagte Hannovers Trainer Jan Zimmermann.

„Ich glaube, dass wir heute ein fast perfektes Spiel gemacht haben", so Borussias Trainer Adi Hütter nach der Gala seiner Mannschaft gegen Bayern München. "Wir haben einen historischen Sieg gelandet." In der zweiten Hauptrunde schickten die "Fohlen" den FC Bayern fulminant mit 5:0 nach Hause. Ereilt "96" nun das gleiche Schicksal?

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Mittwoch (19. Januar) um 18:15 Uhr. Ab 18:30 schaltet Sky dann live zur Partie in die HDI-Arena nach Hannover. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wird es auch eine Übertragung im Free-TV geben?

Nein, die Liveübertragung wird exklusiv von Sky angeboten.

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird das Erste am Mittwoch nach der um 20:15 beginnenden Liveübertragung der Partie Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin ausstrahlen.

Welche Spiele des Achtelfinales werden im Free-TV übertragen?

Dienstag, 18. Januar 2022

18.30 Uhr: 1. FC Köln gegen den Hamburger SV (Sport1)

20.45 Uhr: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund (ARD)

Mittwoch, 19. Januar 2022

20.45 Uhr: Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin (ARD)

Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach

