DFB-Pokal: RB Leipzig gegen Hansa Rostock live im TV & Stream

Am Mittwoch empfängt RB Leipzig im Achtelfinale Hansa Rostock. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Achtelfinale: Am Mittwoch empfängt RB Leipzig im DFB-Pokal Hansa Rostock.

DFB-Pokal 2021/2022 So sehen Sie das Spiel RB Leipzig gegen Hansa Rostock live

Zweitligist Hansa Rostock tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (19. Januar, Anstoß 18.30 Uhr) auswärts gegen RB Leipzig an. "Ich hätte mir natürlich ein Heimspiel gewünscht, aber der Pokal ist kein Wunschkonzert und wir nehmen die Herausforderung an", sagte der Rostocker Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Leipzig-Coach Jesse Marsch freut sich auf den Rostocker Besuch samt Anhang: "Sie werden begeisterte Fans mitbringen und haben in den ersten beiden Runden gezeigt, dass sie wissen, wie Pokalfight geht." Für Leipzig läuft es in dieser Saison bislang alles andere als rund. Soll erneut mit einem Finaleinzug klappen, ist ein Sieg gegen Hansa für die "Roten Bullen" Pflicht.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Hansa Rostock live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Mittwoch (19. Januar) um 18:15 Uhr. Ab 18:30 schaltet Sky dann live zur Partie in die Red Bull Arena. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wird es auch eine Übertragung im Free-TV geben?

Nein, die Liveübertragung wird exklusiv von Sky angeboten.

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird das Erste am Mittwoch nach der um 20:15 beginnenden Liveübertragung der Partie Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin ausstrahlen.

Welche Spiele des Achtelfinales werden im Free-TV übertragen?

Dienstag, 18. Januar 2022

18.30 Uhr: 1. FC Köln gegen den Hamburger SV (Sport1)

20.45 Uhr: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund (ARD)

Mittwoch, 19. Januar 2022

20.45 Uhr: Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin (ARD)

RB Leipzig gegen Hansa Rostock im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals RB Leipzig gegen Hansa Rostock live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Leipzig vs. Hansa Rostock

