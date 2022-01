Handball-EM: Deutschland gegen Österreich live im TV und Stream

Handball-EM 2022: Am Sonntag geht es für die deutsche Mannschaft im Nachbarschaftduell gegen Österreich. So sehen Sie das Spiel im TV.

Handball-EM 2022: Am Sonntag (16. Januar 2022, 18 Uhr) bestreitet Deutschland sein zweites Gruppenspiel in der EM 2022 gegen Österreich. Das DHB-Team ist mit einem Auftaktsieg gegen Belarus (33:29) in das Turnier gestartet. "Es war ein gelungener Start, auch wenn nicht alles großartig war. Dieser Sieg hilft der Mannschaft, aber wir müssen fokussiert bleiben und die Aufgabe gegen Österreich genauso angehen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason vor der zweiten Vorrundenpartie. Mit einem Sieg im Prestigeduell gegen Österreich könnten die Deutschen im besten Fall bereits den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde feiern.

Handball-EM 2022: Wer sind die Favoriten?

Weltmeister Dänemark und Olympiasieger Frankreich teilen sich den Status als Topfavoriten des Turniers, aber auch den amtierenden Europameister Spanien muss man auf der Rechnung haben, wenn es um den Titel geht.

In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Das DHB-Team hat eine machbare Gruppe erwischt. Gegen die vergleichsweise leichten Gruppengegner Österreich, Belarus und Polen sind Siege in der Gruppe D für den zweifachen Europameister Pflicht. Die Spiele der deutschen Gruppe D finden allesamt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt.

Gruppe A: Slowenien, Dänemark, Nordmazedonien, Montenegro

Gruppe B: Portugal, Ungarn, Island, Niederlande

Gruppe C: Kroatien, Serbien, Frankreich, Ukraine

Gruppe D: Deutschland, Österreich, Belarus, Polen

Gruppe E: Spanien, Schweden, Tschechien, Bosnien und Herzegowina

Gruppe F: Norwegen, Russland, Slowakei, Litauen

Wann spielt das deutsche Team?

Deutschland gegen Belarus (Freitag, 14. Januar, Anwurf 18:00 Uhr)

Deutschland gegen Österreich (Sonntag, 16. Januar, Anwurf 18:00 Uhr)

Polen gegen Deutschland (Dienstag, 18. Januar, Anwurf 18:00 Uhr)

Ist Deutschland gegen Österreich Favorit?

Auch in ihr zweites Spiel bei der Handball-EM geht das deutsche Team als klarer Favorit. Das zeigt auch die Bilanz: In den insgesamt 12 Begegnungen beider Teams gingen die Deutschen elf Mal als Sieger vom Platz - nur ein einziges Unentschieden ließen sie zu. Das letzte Duell zwischen den beiden Mannschaften im Rahmen der EM-Qualifikation am 20. Januar 2021 gewann Deutschland mit 34:20.

Kader: Deutschland mit neun Turnier-Debütanten

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-EM in der Slowakei und in Ungarn neun Turnier-Debütanten in den deutschen Kader berufen: Neu im Team sind die beiden Keeper Till Klimpke (23) und Joel Birlehm (24), die Rückraumspieler Köster (21), Luca Witzke (22), Christoph Steinert (31), Sebastian Heymann (23) und Djibril M'Bengue (29) sowie die beiden Außen Lukas Mertens (25) und Lukas Zerbe (25). Angeführt wird das Aufgebot erstmals von Johannes Golla als Kapitän. Mit Juri Knorr, Paul Drux, Fabian Wiede und Patrick Groetzki sowie Hendrik Pekeler hatten zuletzt fünf Spieler ihre EM-Teilnahme abgesagt. Zudem waren der langjährige Kapitän Uwe Gensheimer und Steffen Weinhold nach den Olympischen Spielen zurückgetreten.

Das ist der Kader im Überblick:

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwe), Patrick Wiencek (THW Kiel)

Trainer: Alfreð Gíslason

Wird das Spiel Deutschland gegen Österreich im TV übertragen?

Gute Nachricht für alle Handball-Fans in Deutschland: ARD und ZDF haben sich die Rechte an der EM 2022 gesichert und zeigen alle Spiele des DHB-Teams live. Das Spiel Deutschland gegen Österreich wird im Ersten übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung um 17.45 Uhr. Die Moderation im Studio übernimmt Alexander Bommes, der von dem Experten Dominik Klein unterstützt wird. Pünktlich zum Anwurf um 18.00 Uhr schaltet die ARD zu Kommentator Florian Naß in die Ondrej Nepela Arena in Bratislava.

Wie kann man die Begegnung im Livestream verfolgen?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über die ARD-Mediathek.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Natürlich, die Berliner Morgenpost bietet umfassende Informationen zur Handball-EM 2022 mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Spiel der EM und kein Treffer der deutschen Nationalmannschaft:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Deutschland gegen Österreich

