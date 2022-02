Olympia: Diese Entscheidungen und deutschen Gold-Hoffnungen gibt es am Donnerstag

Bis zum 20. Februar laufen die Olympischen Winterspiele in China. Am Donnerstag haben die deutschen Rodler erneut gute Chancen.

Essen. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) könnte es schon an diesem Donnerstag die nächste Goldmedaille für Deutschland geben. Nach dem Triumphen der Rodler am Dienstag und Mittwoch gehören die deutschen Rodler auch bei der nächsten Olympia-Entscheidung im Mixed-Wettbewerb an diesem Donnerstag wieder zu den Favoriten.

Rodlerin Natalie Geisenberger gewann Gold.

Foto: Getty

Olympische Winterspiele 2022: Diese Entscheidungen stehen heute an

Insgesamt fallen am Donnerstag acht Entscheidungen, darunter bei den Frauen in der Snowboard-Halfpipe (2.30 Uhr), bei den Eiskunstläufern mit der Kür der Männer (2.30 Uhr) und bei den Frauen in der Snowboard-Halfpipe (2.30 Uhr). Medaillen zu gewinnen gibt es außerdem bei den Ski-Alpin-Wettbewerben in der Kombination der Männer, beim Langlauf über zehn Kilometer klassisch der Frauen (8 Uhr), beim Snowboard-Cross der Männer, (8.20 Uhr) und im Eisschnelllauf der Frauen über 5000m (13 Uhr). Bei den Rodlern fällt die Entscheidung im Mixed-Wettbewerb ab 14.30 Uhr.

Olympia 2022: Deutsche Gold-Hoffnungen am Donnerstag

Die deutschen Rodler haben bereits mehrere Medaillen gewonnen. Auch beim Mixed-Wettbwerb zählt das Team um die Olympia-Siegerin Natalie Geisenberger wieder zum Favoritenkreis.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022

Mittwoch, 02.02.2022

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Donnerstag, 03.02.2022:

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Freestyle-Skiing, Vorrunde

Freitag, 04.02.2022:

Eröffnungsfeier

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf, Team-Event

Samstag, 05.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Biathlon Mixed-Staffel, Finale

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eisschnellauf Frauen, 3000m, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Buckelpiste, Finale

Rennrodeln Männer, Einsitzer, Vorrunde

Shorttrack Mixed Team, Finale

Skilanglauf Frauen, 7,5km + 7,5km Skiathlon, Finale

Skispringen Männer, Normalschanze, Vorrunde

Skispringen Frauen, Normalschanze, Finale

Sonntag, 06.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Abfahrt, Finale

Curling Mixed-Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf, Team Event

Eisschnellauf Männer, 5000m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Buckelpiste, Finale

Rennrodeln Männer, Einsitzer, Finale

Skilanglauf Männer, 15km + 15km Skiathlon, Finale

Skispringen Männer, Normalschanze, Finale

Snowboard Männer, Slopestyle, Vorrunde

Snowboard Frauen, Slopestyle, Finale

Die Olympischen Winterspiele in Peking werden am 4. Februar 2022 eröffnet. 16 Tage lang wird dann die chinesische Hauptstadt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Foto: Mark Schiefelbein dpa/pa

Montag, 07.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Riesenslalom

Biathlon Frauen, 15km

Curling Mixed Doubles, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf Team-Event, Finale

Eisschnellauf Frauen, 1500m, Finale

Freestyle-Skiiing Frauen und Männer, Big Air, Vorrunde

Rennrodeln Frauen, Einsitzer, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 500m

Shorttrack Männer, 1000m

Skispringen Mixed Team, Finale

Snowboard Männer, Slopestyle, Finale

Dienstag, 08.02.2022 - 10 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Super G

Biathlon Männer, 20km

Curling Mixed Double, Finale + Spiel um Platz 3

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf Männer, Kurzprogramm

Eisschnellauf Männer, 1500m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Big Air, Finale

Rennrodeln Frauen, Einzel, Finale

Skilanglauf Frauen, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer, Sprint, Finale

Snwoboard Frauen, Parallelriesenslalom, Finale + Bronzemedaillen-Rennen

Snowboard Männer, Parallelriesenslalom, Finale + Bronzemedaillen-Rennen

Mittwoch, 09.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Slalom, Finale

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Freestyle-Skiing Männer, Big Air, Finale

Nordische Kombination, Einzel Normalschanze

Shorttrack Frauen, Vorrunde + Halbfinale

Rennrodeln Doppelsitzer, Finale

Shorttrack Männer, 1500m, Finale

Snowboard Frauen, Cross, Finale

Snowboard, Halfpipe, Vorrunde

Donnerstag, 10.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Kombination

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eiskunstlauf Männer, Einzel

Eisschnellauf Frauen, 5000m, Finale

Freestyle-Skiing Mixed-Team, Aerials

Rennrodeln, Team-Staffel

Skeleto Männer, Vorrunde

Skilanglauf Frauen, 10km

Snowboard Frauen, Halfpipe, Finale

Snowboard Männer, Cross, Finale

Freitag, 11.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Super G

Biathlon Frauen, 7,5km Sprint

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eisschnellauf Männer, 10.000m

Shorttrack Männer, 500m, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 1000m, Finale

Skeleton Frauen, Vorrunde

Skeleton Männer, Finale

Skilanglauf Männer, 15km klassisch

Skispringen Männer, Großschanze, Vorrunde

Snowboard Männer, Halfpipe, Finale

Samstag, 12.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 10km Sprint

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eiskunstlauf, Eistanz

Eisschelllauf Frauen-Team, Viertelfinale

Eisschnelllauf Männer, 500m, Finale

Skeleton Frauen, Finale

Skilanglauf Frauen, 4x5km

Skispringen Männer, Großschanze, Finale

Snowboard Mixed-Team, Cross, Finale

Sonntag, 13.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Riesenslalom, Finale

Biathlon Frauen, Verfolgung 10km

Biathlon Männer, Verfolgung 12,5km

Bobsport Frauen, Monobob, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Frauen, 500m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 3000m Staffel, Finale

Shorttrack Männer, 500m, Finale

Skilanglauf Männer, 4x10km Staffel

Montag, 14.02.2022 - 5 Entscheidungen:

Bobsport Frauen, Monobob, Finale

Bobsport Männer, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Freestyle-Skiing Frauen, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Aerials, Finale

Fresstyle-Skiing Männer, Slopestyle, Vorrunde

Skispringen Männer-Team, Großschanze, Finale

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Snowboard Männer, Big Air, Vorrunde

Dienstag, 15.02.2022 - 9 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Abfahrt

Biathlon Männer, 4x7,5km Staffel

Bobsport Männer, Zweisitzer, Finale

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf Frauen, Kurzprogramm

Eisschnelllauf Frauen-Team, Verfolgung, Finals

Eisschnelllauf Männer-Team, Verfolgung, Finals

Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Vorrunde

Nordische Kombination Einzel, Großschanze

Snowboard Frauen, Big Air, Finale

Snowboard Männer, Big Air, Finale

Mittwoch, 16.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Slalom

Biathlon Frauen, 4x6km Staffel

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

Shorttrack Frauen, 1500m, Finale

Shorttrack Männer, Verfolgung 5000m, Finale

Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

Donnerstag, 17.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Kombination Slalom

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf Frauen, 1000m, Finale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale

Freitag, 18.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 15km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Männer, Spiel um Platz 3

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer, 1000m

Freestlye-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

Samstag, 19.02.2022 - 12 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Biathlon Frauen, 12,5km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50km Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Bobsport Männer, Viersitzer, Finale

Curling Frauen, Finale

Eishockey Männer, Finale

Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

Skilanglauf Frauen, 30km Massenstart

Abschlussfeier

Das sind die Sportstätten im Gebiet Peking:

Nationalstadion (2008): Eröffnungsfeier/Abschlussfeier, 80.000 Plätze

Ice Cube (Nationales Schwimmzentrum, 2008): Curling, 4500 Plätze

Nationales Hallenstadion (2008) : Eishockey, 18.000 Plätze

Wukesong Arena (2008): Eishockey, 9000 Plätze

Hauptstadt-Hallenstadion (2008) : Shorttrack, Eiskunstlauf, 18.000 Plätze

Nationale Eisschnelllaufhalle (neu): Eisschnelllauf, 12.000 Plätze

Big Air Shougang (neu): Ski Freestyle Big Air & Snowboard Big Air

Blick auf das National Sliding Centre im Pekinger Vorort Yanqing. Dort finden die Wettbewerbe im Bob, Skeleton und Rodeln statt.

Foto: dpa

Der Vorort Yanqing liegt 75 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Peking. Dort finden die alpinen Skiwettbewerbe sowie die Rodel-, Bob- und Skeletonwettkämpfe statt.

Die Arenen in Yanqing:

National Sliding Centre: Bob, Skeleton, Rodeln

Nationales Ski-Alpin-Zentrum: Ski Alpin

Zhangjiakou ist ein beliebtes Skigebiet, es liegt etwa 180 Kilometer nordwestlich von Peking. Dort finden die meisten Ski- und Snowboardwettbewerbe statt.

Die Sportstätten in Zhangjiakou:

Nationales Biathlonzentrum: Biathlon

Nationales Skisprungzentrum: Skispringen, Nordische Kombination

Nationales Skilanglaufzentrum: Skilanglauf, Nordische Kombination

Genting Snowpark: Ski Freestyle, Snowboard

Olympia 2022 in Peking: Sportarten, Disziplinen und Wettbewerbe

Die Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2022 werden in sieben Sportarten ausgetragen, die wiederum in Disziplinen unterteilt sind. Insgesamt werden in 109 Wettbewerben Medaillen vergeben statt - sieben mehr als in Pyeongchang 2018. Neue Wettbewerbe werden im Bob, Shorttrack, Ski Freestyle, Skispringen und Snowboard ausgetragen werden.

Das sind die sieben Sportarten:

Skilauf

Eislauf

Rodeln

Eishockey

Biathlon

Curling

Bobfahren

Die einzelnen Sportarten werden in Disziplinen unterteilt. Beim Bobfahren etwa wird zwischen Bob und Skeleton unterschieden. Beim Skilauf gibt es die Disziplinen Freestyle-Sking, Ski Alpin, Snowboard-Fahren sowie Ski Nordisch, zu dem Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination zählen. Eislauf ist unterteilt in Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack.

Alle Disziplinen und Wettbewerbe auf einen Blick

Ski Alpin: Herren Abfahrt, Damen Abfahrt, Herren Slalom, Damen Slalom, Herren Riesenslalom, Damen Riesenslalom, Herren Super-G, Damen Super-G, Herren Alpine Kombination Slalom, Damen Alpine Kombination Slalom, Mixed Team Parallelslalom

Biathlon: Mixed Staffel 4x6km (D+H), 15km Damen Einzel, 20km Herren Einzel, 7,5km Damen Sprint, 10km Herren Sprint, 10km Damen Verfolgung, 12,5km Herren Verfolgung, 4x7,5km Herren Staffel, 4x6km Damen Staffel, 15km Herren Massenstart, 12,5km Damen Massenstart

Bob: Damen Monobob, Herren Zweierbob, Damen Zweierbob, Herren Viererbob

Skilanglauf: Damen 7,5km + 7,5km Skiathlon, Herren 15km + 15km Skiathlon, Damen Sprint Freistil, Herren Sprint Freistil, Damen 10km Klassisch, Herren 15km Klassisch, Damen 4x5km Staffel, Herren 4x10km Staffel, Damen Team Sprint Klassisch, Herren Team Sprint Klassisch, Herren 50km Massenstart Freistil, Damen 30km Massenstart Freistil

Curling: Mixed Doppel, Herren Wettbewerb, Damen Wettbewerb

Eiskunstlauf: Herren Einzel, Damen Einzel, Eistanz, Team Event

Ski Freestyle: Damen Buckelpiste, Herren Buckelpiste, Damen Freeski Big Air, Herren Freeski Big Air, Mixed Team Aerials, Damen Freeski Slopestyle, Herren Freeski Slopestyle, Damen Aerials, Herren Aerials, Damen Ski Cross, Herren Ski Cross, Herren Freeski Halfpipe, Damen Freeski Halfpipe

Eishockey: Damen Wettbewerb, Herren Wettbewerb

Rodeln: Herren Einzel, Damen Einzel, Doppelsitzer, Team Staffel

Nordische Kombination: Einzel Gundersen Normalschanze/10km, Einzel Gundersen Großschanze/10km, Team Gundersen Großschanze/4x5km

Shorttrack: Mixed Team Staffel, Herren 500m, Damen 500m, Herren 1000m, Damen 1000m, Herren 1500m, Damen 1500m, Damen 3000m Staffel, Herren 5000m Staffel

Skeleton: Herren Wettbewerb, Damen Wettbewerb

Skispringen: Herren Normalschanze Einzel, Damen Normalschanze Einzel, Herren Großschanze, Herren Team, Mixed Team

Eisschnelllauf: Herren 500m, Damen 500m, Herren 1000m, Damen 1000m, Herren 1500m, Damen 1500m, Damen 3000m, Herren 5000m, Damen 5000m, Herren 10000m, Damen Teamverfolgung, Herren Teamverfolgung, Herren Massenstart, Damen Massenstart

Snowboard: Herren Big Air, Damen Big Air, Herren Halfpipe, Damen Halfpipe, Herren Parallel-Riesenslalom, Damen Parallel-Riesenslalom, Herren Slopestyle, Damen Slopestyle, Herren Snowboardcross, Damen Snowboardcross, Snowboardcross Mixed Team Staffel

Diese Wettbewerbe wurden neu ins Programm der Olympischen Winterspiele aufgenommen:

Biathlon : Die 4x6-km-Mixed-Staffel ersetzt die 2x6/2x7,5-km-Mixed-Staffel.

: Die 4x6-km-Mixed-Staffel ersetzt die 2x6/2x7,5-km-Mixed-Staffel. Shorttrack, Skispringen : Neu ist der Mixed-Teamwettbewerb.

: Neu ist der Mixed-Teamwettbewerb. Snowboard : Im Snowboardcross kommt ein Mixed-Teamwettbewerb hinzu.

: Im Snowboardcross kommt ein Mixed-Teamwettbewerb hinzu. Bobsport : Erstmals olympisch ist der Monobob für Frauen.

: Erstmals olympisch ist der Monobob für Frauen. Freestyle-Skiing: Neu sind ein Mixed-Teamwettbewerb im Springen sowie ein Big Air-Wettkampf für Männer und für Frauen.