EuroLeague: Fenerbahce Istanbul gegen Alba Berlin live im TV

21. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Freitag ist Alba Berlin zu Gast bei Fenerbahce Istanbul. Alle Infos: Spiel, Tickets & Liveticker.

Einundzwanzigster Spieltag in der EuroLeague: Am Freitagabend (14. Januar 2022, 18.45 Uhr) ist Alba Berlin zu Gast bei Fenerbahçe Istanbul. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Oktober 2021 besiegten die Berliner den Favoriten aus Istanbul nach einer grandiosen Leistung in der zweiten Halbzeit deutlich mit 84:70. Mann des Spiels und Topscorer war Oscar da Silva mit 22 Punkten. Können die Albatrosse auch die Auswärtspartie am Freitag für sich entscheiden?

Fenerbahce Istanbul gegen Alba Berlin live im Stream

Das Alba-Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Spiele der EuroLeague können über euroleague.tv (14.99 im Monat) oder über das kostenpflichtige TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Für Telekom-Kunden mit bestehendem Vertrag kostet der Dienst bei einer Laufzeit von 12 Monaten und einer Kündigungsfrist von zwei Monaten derzeit 4,95 Euro im Monat. Für alle anderen werden bei einem Monats-Abo 16,95 Euro pro Monat fällig oder im Jahres-Abo 9,95 Euro pro Monat. Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Fenerbahce Istanbul vs. Alba Berlin

