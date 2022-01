EuroLeague: Alba Berlin gegen Panathinaikos Athen live im TV

Alba jetzt am 18. Januar in Mailand

Alba jetzt am 18. Januar in Mailand

Neunzehnter Spieltag in der Basketball EuroLeague: Ursprünglich sollte das Match zwischen Alba Berlin und dem Basketballteam von Panathinaikos Athen am 6. Januar 2022 stattfinden. Doch das Spiel am Donnerstag wird laut Mitteilung der Liga auf Antrag der Griechen verschoben. Panathinaikos bat nach mehreren Corona-Fällen in ihren Teams um eine Verlegung, da sie nicht wie vorgeschrieben mindestens acht Spieler zur Verfügung haben. Das Datum, wann das Spiel nachgeholt werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Tickets für das Spiel behalten ihre Gültigkeit

Auf der Internetseite albaberlin.de gibt es einen Hinweis für Ticketinhaber: "Die Tickets für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Alle, die Karten für diese Partie gekauft haben, werden kontaktiert. Nähere Infos zum neuen Spieltermin folgen in Kürze."

Alba Berlin gegen Panathinaikos Athen live im Stream

Das Alba-Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Spiele der EuroLeague können über euroleague.tv (14.99 im Monat) oder über das kostenpflichtige TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Für Telekom-Kunden mit bestehendem Vertrag kostet der Dienst bei einer Laufzeit von 12 Monaten und einer Kündigungsfrist von zwei Monaten derzeit 4,95 Euro im Monat. Für alle anderen werden bei einem Monats-Abo 16,95 Euro pro Monat fällig oder im Jahres-Abo 9,95 Euro pro Monat. Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. Panathinaikos Athen

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

