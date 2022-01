ATP-Cup: Zverev gleicht für deutsche Tennis-Herren aus

Alexander Zverev bezwang beim ATP Cup in Sydney den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1.

Sydney. Erfolgreicher Saisonauftakt für Alexander Zverev: Der Olympiasieger wahrt dem deutschen Tennis-Team beim ATP Cup in Sydney die Chance auf den Sieg über Großbritannien. Zverev (Hamburg) bezwang den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1. Zuvor hatte Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Daniel Evans 1:6, 2:6 verloren. Die Entscheidung fällt im abschließenden Doppel.

Deutschland trifft in der Gruppenphase noch auf die USA (4. Januar) und Kanada (6. Januar/beide Sky und ServusTV). Das Mannschaftsturnier ist der Auftakt in den australischen Tennissommer und für Zverev eine wichtige Standortbestimmung vor den Australian Open (ab 17. Januar) in Melbourne.

Zverev behielt gegen Norrie, im vergangenen Jahr Sieger beim ATP-Masters in Indian Wells, im ersten Satz die Nerven und wehrte einen Satzball ab. Anschließend ließ er sich auch im Tiebreak nicht aus der Ruhe bringen. (sid)