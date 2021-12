Social Media So feierten Fußball-Profis Weihnachten

Berlin. Mein Haus, mein Weihnachtsbaum, meine Frau: Etliche Fußball-Profis haben über die Feiertage freigiebig Einblicke in ihr Privatleben gegeben – ein Social-Media-Trend, der in den vergangenen Jahren bereits diverse Kuriosität zutage gefördert hat. Verkauft werden die Schnappschüsse dabei als herzlicher Weihnachtsgruß an die Fans, doch vor allem scheint es den Protagonisten darum zu gehen, zusätzliche Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Beispiel Julian Draxler (28): Bei Paris St. Germain spielt der Rio-Weltmeister nur eine Nebenrolle, doch sein Weihnachtsfoto ging um die Welt. Grund dafür war Partnerin Sethanie Tang, die von weniger „Verpackung“ umhüllt war als die meisten Weihnachtsgeschenke.

Noch mehr Haut zeigte ein Berliner: Herthas Kevin-Prince Boateng (34) postete ein Foto von sich und seiner Freundin Valentina Fradegrada beim Liebesspiel. Während der Boulevard frohlockte, dürfte sich manch Hertha-Fan gefragt haben, ob es im Hause Boateng nicht langsam mal Zeit für sportliche Schlagzeilen wäre.

Dass es auch anders geht, zeigt der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm (38), der seinem Namen alle Ehre machte. In gediegenem Weihnachtspullover posierte er allein vor einem eher puristisch bestückten Baum. Ein Bild, das Schwiegermütter-Herzen höher schlagen lässt.

Etwas gravitätischer versuchte es Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (44), wenngleich Anzug und Krawatte im Familienkreis etwas overdressed wirken. Gepost wurde dafür mit Hund und Katze. Goldene Social-Media-Regel Nummer eins: Tiere gehen immer!

Die meisten aktiven Spieler probierten es indes lässig. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (33) zeigte sich in Pyjama, allerdings derart perfekt inszeniert, dass der Betrachter fast ein professionelles Fotografen-Team im Raum wähnt. Authentischer kommt Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels rüber, der sich für das Motiv „Pennäler-Pose in Jumpsuit“ entschied. Nicht die schlechteste Wahl.

Etwas bemüht wirkte im Vergleich Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek (26), der betont lässig von den Malediven grüßte. Ein Versuch, der eher an seine Schüsse vor dem gegnerischen Tor erinnern: knapp daneben.

Effizienter hat sein Berliner Kollege Marvin Plattenhardt (29) die Feiertage genutzt. Er ließ die Welt mit einem vergleichsweise unaufdringlichen Foto wissen, dass er seine langjährige Freundin Sara geheiratet hat. Volltreffer.

Ließ seinen Anzug zu Hause liegen: Dortmunds Mats Hummels bei Ex-Partnerin Cathy.