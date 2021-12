Lückenkemper feiert Hallen-Comeback beim Istaf Indoor

Berlin. Gina Lückenkemper kehrt in ihre sportliche Heimat zurück. Deutschlands Ausnahme-Sprinterin startet im kommenden Jahr beim Istaf Indoor in Berlin. Das Leichtathletik-Hallenmeeting in der Mercedes-Benz Arena soll am 4. Februar stattfinden, zwei Wochen später steht das Istaf Indoor dann in Düsseldorf auf dem Programm. Auch dort wird Lückenkemper an den Start gehen.

„Ich freue mich riesig auf die beiden Istaf Indoor. Eigentlich sind mir ja die 60 Meter zu kurz – aber auf das Istaf Indoor habe ich richtig Bock“, erklärte die Athletin des SCC Berlin. „Nach fast genau drei Jahren in die Berliner Arena zurückzukehren, ist etwas ganz Besonderes.“

Tickets werden personalisiert vergeben

Lückenkemper hat ein kompliziertes Jahr hinter sich. Kurz vor den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio zog sich die 25-Jährige eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu, die Deutschen Meisterschaften musste sie ausfallen lassen, auch ein Einzelstart bei den Sommerspielen war nicht möglich. Mit der Sprintstaffel verpasste die EM-Silbermedaillengewinnerin von 2018 den dritten Platz nur knapp.

Aktuell trainierte die Berlinerin in Clermont (Florida), bereitet sich dort auf das Leichtathletik-Jahr 2022 vor. Noch bis Mitte Januar wird Lückenkemper in den USA bleiben, kehrt dann für ihre „Mini-Hallensaison“ nach Deutschland zurück. „Das Istaf Indoor ist einfach das beste Hallen-Meeting der Welt und die Zukunft der Leichtathletik“, findet die Sprinterin.

Ob das Event mit Zuschauern stattfinden kann, ist aktuell ungewiss. Die Veranstalter haben ein begrenztes Ticket-Kontingent zum Verkauf freigegeben – personalisiert und mit ausreichend Abstand in den Sitzreihen. „Sollten aufgrund des Pandemie-Geschehens Plätze nicht angeboten werden können, erhalten Käufer den Ticketpreis erstattet“, teilten die Organisatoren mit.