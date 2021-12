Berliner Derby im DFB-Pokal wohl ohne Zuschauer

Berlin. Der Profisport wird wieder zur geschlossenen Gesellschaft, das Schreckgespenst „Geisterspiele“ kehrt kurz nach Weihnachten für alle zurück: Aus Sorge vor der hochansteckenden Corona-Variante Omikron hat die Politik am Dienstag wie erwartet entschieden, Zuschauer bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen ab dem 28. Dezember komplett auszuschließen.

„Überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden, das betrifft insbesondere Fußballspiele“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen. Die ersten Rückrundenspiele in der Fußball-Bundesliga dürften aber genauso betroffen sein wie das DFB-Pokal-Achtelfinale. Dort empfängt Hertha BSC am 19. Januar (20.45 Uhr) im Olympiastadion den 1. FC Union.

Die Entscheidung setzt dem Profisport massiv zu. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte die Politiker schon im Vorfeld vor einer „Symbolpolitik“ gewarnt und kein Verständnis für einen Zuschauer-Ausschluss gezeigt: Der Profifußball habe als Freiluftveranstaltung mit einem „bewährten, schlüssigen Konzept“ bewiesen, verantwortungsvoll mit der Lage umzugehen.

Die Hallensportarten, die noch stärker von Zuschauereinnahmen abhängig sind als der Fußball mit seinem milliardenschweren TV-Vertrag, trifft die Maßnahme hart. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) finden bereits am 28. Dezember alle Partien vor leeren Rängen statt, die Basketball Bundesliga (BBL) ist einen Tag später betroffen. In der DEL sind die Gehälter mittlerweile häufig an die Zuschauerzahlen gekoppelt, entsprechende Klauseln dürften „jetzt gezogen werden“, wie Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke bestätigte: „Die Klubs werden irgendwie über die Saison kommen, aber viele sind für die Zukunft wirklich gefährdet.“ Es sei „extrem wichtig, dass die Coronahilfe Profisport weiter fließt“, so Tripcke - und zwar in einem erhöhten Maße: „Es reicht aber nicht, sie nur zu verlängern.“ Die Handball-Bundesliga (HBL) hat Glück, dass der Spielbetrieb wegen der Europameisterschaft bis zum 9. Februar ruht. Ob bis dann die Rückkehr der Zuschauer beschlossen ist, scheint aber zumindest fraglich.