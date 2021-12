Handball: FA Göppingen gegen die Füchse Berlin live im TV

Den Füchsen Berlin gelang am letzten Spieltag gegen den HSV Hamburg noch die Sensation: Ein 34:30-Sieg trotz sieben Corona-Fällen und vielen Neuen im Team. "Das war die Antwort, die es zu geben galt", sagte ein sichtlich stolzer Bob Hanning nach dem Spiel. Im Pokal sollte es dann für die Berliner aber nicht mehr erreichen.

im Achtelfinale des DHB-Pokals schieden die dezimierten Berliner gegen Lemgo mit 29:32 (25:25, 15:12) nach Verlängerung aus. "Wir haben selber zweimal die Chance, das Spiel zuzumachen. Aber uns fehlten am Ende vielleicht etwas die Kräfte. Trotzdem keinem einen Vorwurf. Sie haben gefightet, bis zum Umfallen", so der Berliner Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Jetzt geht es für die Füchse am Sonntag (19. Dezember, 14.00 Uhr) auswärts gegen Frisch Auf! Göppingen. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2021 konnten sich die Füchse Berlin mit 34:27 durchsetzen. Können die Berliner auch die Auswärtspartie am Sonntag für sich entscheiden?

HBL-Geschäftsführer Bohmann: Es wird "nochmal ein Krisenjahr" HBL-Geschäftsführer Bohmann: Es wird "nochmal ein Krisenjahr"

Frisch Auf! Göppingen gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse gegen FA Göppingen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel in die EWS Arena in Göppingen. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Frisch Auf! Göppingen vs. Füchse Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Pokal-Aus der Füchse: Coach Siewert wütet über Referees

Die Füchse Berlin und ihre verrückte Spontan-Verpflichtung

Füchse meistern die Herkulesaufgabe