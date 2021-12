Special Olympics: Ein Logo, das Mauern überwindet

Die Special Olympics World Games finden 2023 in Berlin statt. Jetzt präsentieren die Veranstalter das Logo.

Berlin. 2023 ist zwar noch eine Weile hin, die Organisatoren der Special Olympic World Games stecken trotzdem schon mitten in den Vorbereitungen. Am Dienstagmorgen präsentierten die Veranstalter das Logo des Multisport-Events für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, das vom 17. bis. zum 25. Juni 2023 in Berlin stattfinden wird.

Das Logo der Special Olympics Berlin 2023.

Foto: SPECIAL OLYMPICS

Das Logo, das unter anderem von Athleten und Athletinnen mitgestaltet wurde, beinhaltet mehrere Symbole aus der Hauptstadt – wie das Brandenburger Tor, den Berliner Bären und den Fernsehturm. „Das Logo spiegelt die Gedanken der Athleten und Athletinnen super wider“, erklärte Dennis Mellentin, Special Olympics Athletensprecher Berlin und Mitarbeiter im Organisationskomitee (LOC).

7000 Athleten werden zu den Special Olympics erwartet

Zu den Special Olympics World Games werden mehr als 7000 Athleten und Athletinnen aus fast 200 Ländern erwartet. Sie werden in 26 Sportarten zu ihren Wettbewerben antreten – was die Weltspiele zum drittgrößten Multisport-Event der Welt macht. Das Motto der Veranstaltung: #ZusammenUnschlagbar.

„Wir wollen Barrieren abbauen, die viele Menschen in ihren Köpfen oftmals haben. Bei einem großen integrativen Event, wie es die Weltspiele 2023 sind, kann dies ganz spielerisch erfolgen. Und das in Berlin, für dessen Entwicklung, ja für die Entwicklung einer Gesellschaft, der Fall einer Mauer ganz entscheidend war“, erklärte Albert Tuemann aus dem LOC.

Schon 2022 machen die Special Olympics Halt in Berlin, dann finden vom 19. bis zum 24. Juni in der Hauptstadt die Nationalen Spiele statt.