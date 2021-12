Nach Videobeweis: Claudia Pechstein bei Olympia dabei

Achte Olympia-Teilnahme: Pechstein schreibt Geschichte

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (49) hat Geschichte geschrieben. Die fünfmalige Olympiasiegerin qualifizierte sich als erste Frau zum achten Mal für Winterspiele. 30 Jahre nach ihrem Olympia-Debüt in Albertville erfüllte Pechstein nun die Norm und will in Peking an den Start gehen.