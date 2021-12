Viktoria Berlin will in Meppen seinen Flow wiederfinden

Viktoria Berlin Viktoria Berlin sucht in Meppen seinen Flow

Berlin. Die Sätze klingen fast schon nach Winter-Blues. „Die Spiele kosten sehr viel Kraft“, sagt Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Auswärtsspiel des Drittliga-Aufsteigers beim SV Meppen am Sonntag (13 Uhr, Magentasport), „und dazu kommt Corona als Nebenschauplatz, der alle beschäftigt.“ Bei Weitem nicht die einzigen Sorgen, die den Berliner Coach umtreiben.

„Das Wetter macht depressiver, die Stimmung schwankt, wenn es kälter wird und die Bälle wollen nicht rein“, fährt der 43-Jährige fort. Schlimmer noch: Seine Mannschaft habe nach dem überraschend starken Saisonstart „den Flow verloren. In den letzten Spielen waren wir nicht mehr effektiv.“ Derzeit rangiert Viktoria auf Rang elf.

Viktoria Berlin fehlen aktuell Glaube und Schlagkraft

Beim Tabellenfünften aus dem Emsland muss Muzzicato zudem auf einige Stammspieler verzichten. Jakob Lehwald und Tolcay Cigerci fehlen gesperrt, Soufian Benyamina muss mit Knieproblemen „drei, vier Tage“ pausieren, Yannis Becker fühlt sich „schlapp und platt“, Shinji Yamada fällt ebenfalls mit Knieproblemen aus. Der ehemalige Meppener Muzzicato, der 2005 im Emsland spielte, beordert deshalb drei U19-Spieler in den Kader.

Doch auch mit dem verbleibenden Personal will der Deutsch-Italiener nach zuletzt zehn Liga-Spielen mit nur einem Sieg in die Erfolgsspur zurückkehren. „Es ist sensationell, wie die Mannschaft trainiert und super, was sie auf dem Platz zeigt“, sagte Muzzicato.

Gleichzeitig hofft er, dass sein Team die Leichtigkeit, die sie im Training auf dem Platz offenbart, wieder in den Ligaalltag übertragen kann. „Manchmal fehlt mir bei den Spielern der Punch, der Glaube, um Tore machen zu wollen“, moniert er: „Ich will, dass die Jungs wieder in den Flow kommen.“