Bundesliga: BVB gegen den FC Bayern München live im TV & Stream

Spitzenspiel in der Bundesliga: Am Sonnabend empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Bundesliga-Spitzenspiel: Am Sonnabend ist der FC Bayern München zu Gast beim BVB.

Topspiel in der Bundesliga: Am Sonnabend (4. Dezember, Anstoß 18.30 Uhr) empfängt der BVB den FC Bayern München im Kampf um die Tabellenspitze. Es ist der Klassiker der historisch punktbesten Teams der Bundesliga-Geschichte, der in jüngster Vergangenheit allerdings deutlich von den Bayern dominiert wurde. Inklusive Supercup 2020 und 2021 gewannen die Bayern die letzten sechs Aufeinandertreffen.

Beim letzten Duell in der Bundesliga im März 2021 drehten die Bayern nach zwei frühen Treffern des Dortmunders Erling Haaland (2. und 9. Minute) das Spiel am Ende noch und gewannen mit drei Toren von Robert Lewandowski (26., 44. und 90. Minute) und einem Treffer von Leon Goretzka (88.) mit 4:2. Wer kann sich im Spitzenspiel am Sonnabend im Signal Iduna Park durchsetzen?

Bayern bestätigt: Kimmich positiv auf Corona getestet Bayern bestätigt: Kimmich positiv auf Corona getestet

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel Borussia Dortmund gegen den FCB wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (4. Dezember) um 17.30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 23.30 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen geben.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: BVB gegen den FC Bayern München

Lesen Sie auch:

BVB: Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander

FC Bayern bestätigt: Joshua Kimmich mit Corona infiziert

Nach der Lissabon-Pleite: BVB blickt mit Sorgen voraus