1. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Hertha BSC live im TV & Stream

14. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag ist Hertha BSC zu Gast beim VfB Stuttgart. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Vierzehnter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag (5. Dezember, Anstoß 15.30 Uhr) ist Hertha BSC zu Gast beim VfB Stuttgart. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Februar 2021 endete nach Führungstreffer des Stuttgarters Saša Kalajdžić (45. Minute) und spätem Ausgleich durch den Berliner Luca Netz (82.) mit 1:1-Unentschieden. Kann Hertha BSC die Auswärtspartie am Sonntag für sich entscheiden?

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel VfB Stuttgart gegen Hertha BSC wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Sonntag (5. Dezember) um 15.00 Uhr. Im Studio moderiert Lukas Schönmüller zusammen mit dem Experten Ralph Gunesch. Pünktlich zum Anstoß um 15.30 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Michael Born in die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt des Magazins stehen die Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga.

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfB Stuttgart gegen Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

