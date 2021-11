Kurzbahn-EM: Wellbrock schwimmt ins 400-Meter-Finale

Titelkämpfe in Kasan

Kasan. Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Auftakt der Kurzbahn-EM in Kasan das Finale über 400 Meter Freistil erreicht.

Der 24 Jahre alte Tokio-Gewinner über zehn Kilometer im Freiwasser erreichte den Endlauf am Dienstagmorgen in 3:41,09 Minuten. Das war die viertschnellste Zeit. Das Finale findet am Nachmittag statt. Der zweite deutsche Starter Lukas Märtens schied dagegen als 17. der Vorläufe aus.

Über 800 Meter Freistil bei den Frauen erreichte Isabel Gose ebenfalls den Endlauf. Die 19-Jährige wurde in 8:16,92 Minuten Vierte der Vorläufe. Die deutsche Rekordhalterin auf dieser Strecke und Olympia-Bronzegewinnerin über 1500 Meter, Sarah Köhler, verzichtet auf einen Start bei den Titelkämpfen in Russland.

