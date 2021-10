Pokal-Kracher im Achtelfinale: Hertha empfängt Union

Berlin. Derbyzeit nun also auch im DFB-Pokal: Hertha BSC gegen Union Berlin – so lautet die Achtelfinal-Paarung im nationalen Cup-Wettbewerb. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der „Sportschau“ der ARD. Gespielt wird am 18./19. Januar 2022.

Die übrigen Achtelfinal-Paarungen:

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

St. Pauli - Borussia Dortmund

Karlsruher SC - 1860 München

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin

1. FC Köln - Hamburger SV

RB Leipzig - Hansa Rostock

VfL Bochum - Mainz 05

