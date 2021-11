Conference League: 1. FC Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam

Conference League: Am Donnerstag empfängt der 1. FC Union Berlin Feyenoord Rotterdam im Olympiastadion.

Im Hinspiel gegen den Favoriten der Gruppe E in Rotterdam mussten sich die Köpenicker mit 1:3 (1:2) geschlagen geben und rutschte in der Tabelle von Rang zwei auf Platz vier. „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben es ihnen über 90 Minuten zu einfach gemacht“, sagte Trainer Urs Fischer.

Unions ECL-Spiel in Rotterdam: Hooligans, Festnahmen, Verletzte Unions ECL-Spiel in Rotterdam: Hooligans, Festnahmen, Verletzte

Jetzt erwartet Union Berlin am Donnerstagabend (4. November, Anstoß 21 Uhr) die Niederländer zum Rückspiel im Olympiastadion. "Es ist die sportlich schwerste Gruppe", sagte Unions Manager Oliver Ruhnert. "Feyenoord spielt aktuell großartigen Fußball". Kann Union Berlin im Heimspiel gegen den Favoriten punkten?

Wer überträgt das Spiel 1. FC Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam?

Das Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam wird exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst TVNow übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per App am SmartTV zu sehen. Ein direkter Aufruf des Livestreams ist auf der Internetseite des Streamingdienstes TVNow möglich.

Bereits ab 17.30 Uhr beginnt TVNow am Donnerstag (21. Oktober) mit der Vorberichterstattung "Matchday". Im Studio diskutieren Sportmoderatorin Anna Kraft, Reporter Robby Hunke, Weltmeister Lukas Podolski und Fußball-Nostalgiker Arnd Zeigler und stimmen auf die Spiele der Conference und Europa League ein. Pünktlich zum Anstoß um 21.00 Uhr schaltet der Sender zum Spiel in das Olympiastadion nach Berlin. Das Stadion An der Alten Försterei wurde von der Uefa nicht als Austragungsort akzeptiert.

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen?

Im Streamingdienst TVNow werden pro Spieltag bis zu acht Spiele aus Europa League und Conference League live übertragen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung handelt, solange deutsche Mannschaften vertreten sind. An diesem Spieltag haben sich die Verantwortlichen für das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Real Betis Sevilla (21. Oktober, Anstoß 21.00 Uhr) entschieden.

Conference-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Die Berliner Morgenpost bietet Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam

