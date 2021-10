Handball: TBV Lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin live im TV

Nicht aufzuhalten? Am Sonntag treffen die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga auf den TBV Lemgo Lippe.

Die Füchse Berlin siegten am letzten Spieltag gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 30:22 (16:12) und können in der Handball-Bundesliga einen neuen Startrekord aufstellen. Der wäre mit einem Erfolg am Sonntag (31. Oktober, 16.00 Uhr) bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe perfekt. In den ersten acht Ligaspielen haben die Berliner bisher nur einen Zähler abgegeben und stehen auf Platz zwei hinter dem SC Magdeburg.

"Wir sind froh, wie es gerade läuft und wollen genauso weitermachen", sagte Nationalspieler Fabian Wiede. Doch die Füchse erwarten beim Tabellensiebten Lemgo Lippe eine harte Partie. "Es wird ein sehr umkämpftes Spiel. Lemgo hat zum Ende der letzten Saison und auch in dieser Saison schon gezeigt, wozu sie in der Lage sind", warnte Nationalspieler Fabian Wiede.

Trainer Jaron Siewert ergänzte: "Seit dem Pokalgewinn letztes Jahr haben sie eine richtig starke Phase und viel Selbstvertrauen. Bei ihnen funktionieren die Automatismen." Wer wird das Duell am Sonntag für sich entscheiden? Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2021 konnten sich die Füchse Berlin mit 30.24 durchsetzen.

TBV Lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse gegen TBV Lemgo Lippe kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag um 15.50 Uhr. Ab 16 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel in die Phoenix Contact Arena in Lemgo. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: TBV Lemgo Lippe vs. Füchse Berlin

