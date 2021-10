Viktoria Berlin verliert knapp bei Spitzenreiter Magdeburg

Magdeburg/Berlin. Coup knapp verpasst: Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin hat sich dem Tabellenführer 1. FC Magdeburg am Sonnabend knapp geschlagen geben müssen. Nach einem frühen Gegentor durch Connor Krempicki (4.) unterlag die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato vor 20.000 Zuschauern mit 0:1 (0:1). Für Viktoria war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Kurios: Viktorias Keeper Julian Krahl verschuldete kurz vor der Halbzeitpause einen Elfmeter, parierte danach jedoch den fälligen Strafstoß von Luca Schuler (43.).

Beide Teams waren ohne ihre Topscorer in die Partie gegangen. Viktorias Tolcay Cigerci fehlte verletzt, Magdeburgs Baris Atik saß eine Gelbsperre ab. Trotzdem lief die Angriffsmaschinerie der Hausherren schnell heiß: Als Viktoria bei einem Konter nicht in die Zweikämpfe kam, nutzte Krempicki die Chance zur Führung. Ein Wirkungstreffer, denn bis zur Pause kam von den sonst so offensivstarken Berlinern nicht mehr viel.

Viktoria Berlin vergibt zwei gute Chancen zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel dann die beste Chance für Viktoria: Moritz Seiffert (47.) umspielte FCM-Torwart Dominik Reimann, doch Falcao verpasste den direkten Abschluss ins leere Tor, sodass Tobias Müller mit einer Grätsche den möglichen Ausgleich verhinderte.

Eine knappe Viertelstunde später tunnelte Viktorias Moritz Seiffert freistehend Torhüter Dominik Reimann, der den Ball aber mit der Hacke noch zur Ecke lenkte. Bis zum Abpfiff blieben beide Teams angriffslustig und lieferten sich eine spannende Schlussphase. Einzig: Zu einem Tor reichte es nicht mehr.

In der Tabelle verbleibt Viktoria auf Platz acht. Am kommenden Sonnabend (14 Uhr) empfangen die Berliner im Jahn-Sportpark die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund (5.).