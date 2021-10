1. Bundesliga: 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC live im TV

10. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag ist Hertha BSC zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Zehnter Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag (29. Oktober, Anstoß 20.30 Uhr) ist Hertha BSC bei der TSG 1899 Hoffenheim. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2021 setzten sich die Hoffenheimer nach Führungstor von Vladimír Darida (43. Minute) am Ende noch mit 2:1 durch. Können sich die Berliner am Freitagabend für die Niederlage revanchieren und in Hoffenheim punkten?

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 19.30 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet DAZN live in die PreZero Arena in Hoffenheim. Erste Bilder des Spiels im Free-TV wird es erst einen Tag später am Sonnabend in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen geben.

1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

