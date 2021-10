Gigantenduell: Van Gerwen besiegt Weltmeister Price

Salzburg. Michael van Gerwen hat bei der Darts-EM ein Zeichen gesetzt und Weltmeister Gerwyn Price besiegt.

Der Niederländer bezwang den Waliser in Salzburg mit 10:8 und steht damit im Halbfinale. "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, stand viele Jahre selbst an der Spitze der Rangliste und gab diesen Platz nach der vergangenen WM ab - an Price. Im Halbfinale bekommt es van Gerwen am Sonntagabend (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Engländer Nathan Aspinall zu tun. Auch das Endspiel wird noch am Sonntag ausgetragen.

"Ich mache mir keine Sorgen über Michael, über Peter oder über irgendjemanden. Ich versuche einfach, gut Darts zu spielen und wenn das gelingt, gewinne ich 95 Prozent der Spiele", hatte der extrem selbstbewusste Price vor der Partie noch gesagt. Die deutschen Profis Florian Hempel (Achtelfinale) und Gabriel Clemens (erste Runde) sind bei dem Turnier in Österreich schon ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-629212/2