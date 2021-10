Viktoria Berlin: Trainer Muzzicato setzt auf „gute Laune“

Viktoria Berlin hat in der Länderspielpause mental aufgetankt – und fühlt sich bereit für das Heimspiel gegen Osnabrück am Freitag.

Berlin. Eine Zwangspause muss nichts Schlechtes sein. Die abgelaufene Länderspielperiode stieß bei Benedetto Muzzicato jedenfalls auf reichlich Gegenliebe – der Trainer von Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin kann dadurch auf ausgeruhte Spieler setzen. Jene dürften auch vonnöten sein, schließlich bestreitet der Tabellenvierte der Dritten Liga am Freitag das Topspiel des Spieltags.

„Ruhephasen und Abstand vom Fußball sind sehr wichtig für die Spieler“, sagt Muzzicato vor dem Heimspiel gegen Mitaufsteiger VfL Osnabrück: „Ich bin zudem kein Freund davon, Spieler überzutrainieren.“ Stattdessen soll sein Team lieber im Ernstfall glänzen, am besten schon am Freitagabend (19 Uhr, Magentasport) im Jahn-Sportpark. An Ansporn dürfte es kaum mangeln. Mit einem Sieg würde Viktoria wieder auf einen Aufstiegsplatz klettern.

Muzzicato erhofft sich durch die jüngste Pause eine noch größere Spielfreude. Ein besonderes Augenmerk legte der Coach deshalb auf die Trainingsgestaltung. Die Frage nach den Schwerpunkten in der täglichen Arbeit beantwortete der Coach kurz und bündig: „Gute Laune!“

Viktoria Berlin hat neue Optionen von der Bank

Schon nach dem 1:1 bei 1860 München wurde die Länderspielpause schwungvoll eingeläutet. „Es war eine coole Rückfahrt“, sagt Muzzicato über die neunstündige Tour von München zurück nach Berlin.

Ebenso wichtig ist dem Trainer, dass die verletzten oder angeschlagenen Spieler bis auf den Langzeitverletzten Bernd Nehrig in der spielfreien Zeit weitere Fortschritte gemacht haben.

„Die Jungs konnten im Test gegen Dynamo Dresden (0:4) und im Landespokal (4:0 gegen den Bezirksligisten BSV 92) etwas aufholen“, sagt Muzzicato: „Jedes Spiel bringt Erkenntnisse, ob der Spieler seine Chance auf Spielminuten nutzt.“

Besonders Pasqual Verkamp und Deji Beyreuther sowie Alexander Hahn haben ihre Minuten genutzt und sind weitere Optionen für den Trainer in der Partie gegen die Niedersachsen. Muzzicato freut sich über die Mehr-Auswahl bei den Auswechselspielern: „Die Bank“, sagt er, „wird sich ein bisschen ändern.“