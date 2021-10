Handball: Füchse Berlin gegen den THW Kiel live im TV & Stream

Topspiel in der HBL: Am Sonntag (10. Oktober, 14 Uhr) empfangen die Füchse Berlin den Meister aus Kiel. Die Berliner gehen mit einer Serie von saisonübergreifend 16 Siegen in Folge in das Spitzenspiel. Entsprechend selbstbewusst zeigt sich das Team von Füchse-Trainer Jaron Siewert vor der Partie gegen den THW. „Wir werden alles reinhauen, es zu einem wirklichen Topspiel zu machen“, verspricht Siewert.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2021 unterlagen die Berliner knapp mit 26:28.Können sich die Füchse in der Partie am Sonntag für die Niederlage revanchieren und ihren Siegeszug in der Liga fortsetzen?

Füchse Berlin gegen den THW Kiel im TV & Stream

Das Spiel Füchse Berlin gegen den THW Kiel kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Im Studio moderieren Jens Westen zusammen mit dem Experten Pascal Hens. Ab 14 Uhr schaltet Sky dann live zu Kommentar Karsten Petrzika zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. THW Kiel

